Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.
"Хочу поблагодарить президента Сиси за его поддержку. Я без всякого преувеличения хочу сказать, что если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, во всяком случае в том его виде, в котором мы работаем, наверное бы и не было", - сказал Путин в ходе рабочего завтрака с лидерами африканских стран, который состоялся в рамках саммита "Россия-Африка". Кадры показал телеканал "Россия 24".
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в проведении саммита Россия-Африка и пообещал поделиться с ним своей зарплатой pic.twitter.com/NYQpWKFyNV— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 октября 2019 г.
"И кроме всего прочего, как вы видите, на протяжении всего сегодняшнего дня он сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что (это) часть моих обязанностей, конечно", - в шутку отметил российский лидер.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.