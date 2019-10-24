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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите

19:52 24.10.2019 (обновлено: 19:57 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита "Россия - Африка" президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита Россия - Африка президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.

"Хочу поблагодарить президента Сиси за его поддержку. Я без всякого преувеличения хочу сказать, что если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, во всяком случае в том его виде, в котором мы работаем, наверное бы и не было", - сказал Путин в ходе рабочего завтрака с лидерами африканских стран, который состоялся в рамках саммита "Россия-Африка". Кадры показал телеканал "Россия 24".

"И кроме всего прочего, как вы видите, на протяжении всего сегодняшнего дня он сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что (это) часть моих обязанностей, конечно", - в шутку отметил российский лидер.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинРоссияЕгипетВ мире
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