Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите

"Хочу поблагодарить президента Сиси за его поддержку. Я без всякого преувеличения хочу сказать, что если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, во всяком случае в том его виде, в котором мы работаем, наверное бы и не было", - сказал Путин в ходе рабочего завтрака с лидерами африканских стран, который состоялся в рамках саммита "Россия-Африка". Кадры показал телеканал "Россия 24".