Журналисты обвинили Зеленского во лжи

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз манипулировал фактами и искажал информацию на пресс-марафоне в Kyiv Food Market. На неточности в заявлениях Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз манипулировал фактами и искажал информацию на пресс-марафоне в Kyiv Food Market. На неточности в заявлениях обратило внимание издание "Лига.net".

Так, украинский лидер утверждал, что США ввели санкции против "Северного потока — 2". В действительности экономические ограничения одобрили только в комитете американского сената.

Президент также уверял, что Дания поддержала украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода. На самом деле Копенгаген не высказывал никакой поддержки Киеву и пока воздерживается от окончательного ответа относительно маршрута "Северного потока — 2".

Кроме того, Зеленский заявил, что около 90% украинцев хотят закончить войну. Однако журналисты не смогли найти соцопрос, подтверждающий эти данные.