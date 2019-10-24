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РИА Новости

Журналисты обвинили Зеленского во лжи

19:46 24.10.2019 (обновлено: 19:47 24.10.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз манипулировал фактами и искажал информацию на пресс-марафоне в Kyiv Food Market. На неточности в заявлениях обратило внимание издание "Лига.net".
Так, украинский лидер утверждал, что США ввели санкции против "Северного потока — 2". В действительности экономические ограничения одобрили только в комитете американского сената.
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Президент также уверял, что Дания поддержала украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода. На самом деле Копенгаген не высказывал никакой поддержки Киеву и пока воздерживается от окончательного ответа относительно маршрута "Северного потока — 2".
Кроме того, Зеленский заявил, что около 90% украинцев хотят закончить войну. Однако журналисты не смогли найти соцопрос, подтверждающий эти данные.
Помимо этого, украинский лидер заявил, что с приходом новой власти уменьшились цены на газ, а страна стала привлекательной для мигрантов. Но снижение цен происходило еще во время правления кабинета Владимира Гройсмана, а миграционное сальдо росло последние два года. Издание также пишет, что Зеленский перепутал сумму финансирования Совета национальной безопасности и обороны.
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