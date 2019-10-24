Глава НАСА рассказал о планах по покупке дополнительных мест на "Союзах"

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американскому космическому агентству НАСА, скорее всего, потребуется 1-2 места на российских ракетах-носителях "Союз" для запуска аcтронавтов на МКС, но переговоры на этот счет пока не начаты, заявил глава НАСА Джим Бранденстайн.

"Вероятно, нам понадобятся еще места", - сказал Бранденстайн, выступая на конференции по астронавтике в Вашингтоне.

"Очень возможно, что мы начнем переговоры, чтобы получить дополнительное место, возможно, и два места", - сказал Бранденстайн.

"Переговоры (с "Роскосмосом") мы еще не начали", - уточнил Бранденстайн.

Он напомнил, что между НАСА и "Роскосмосом" идет взаимовыгодное сотрудничество, в том числе по пилотируемым полетам.

В соответствии с действующим контрактом, последний американский астронавт должен отправиться на МКС на корабле "Союз" весной 2020 года.

Ранее директор НАСА сообщил, что агентство не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС. Такая ситуация может сложиться, если возникнут трудности с испытаниями американских кораблей.

После этого один из участников переговоров сообщил РИА Новости, что НАСА рассматривает возможность покупки одного из мест в экипаже корабля "Союз МС-17", который полетит на Международную космическую станцию в октябре 2020 года. В качестве наиболее вероятного кандидата на третье место в "Союзе МС-17" рассматривается астронавт НАСА Стивен Боуэн.

Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, комментируя эту информацию, сообщил, что Россия готова обсуждать с США предоставление одного места в корабле "Союз", если к октябрю 2020 года не будут готовы американские корабли.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".

В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечается на 17 декабря.