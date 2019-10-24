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РИА Новости

Глава НАСА рассказал о планах по покупке дополнительных мест на "Союзах"

19:46 24.10.2019
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американскому космическому агентству НАСА, скорее всего, потребуется 1-2 места на российских ракетах-носителях "Союз" для запуска аcтронавтов на МКС, но переговоры на этот счет пока не начаты, заявил глава НАСА Джим Бранденстайн.
"Вероятно, нам понадобятся еще места", - сказал Бранденстайн, выступая на конференции по астронавтике в Вашингтоне.
"Очень возможно, что мы начнем переговоры, чтобы получить дополнительное место, возможно, и два места", - сказал Бранденстайн.
"Переговоры (с "Роскосмосом") мы еще не начали", - уточнил Бранденстайн.
Ракета Союз
23 октября, 05:39Хочу стать космонавтом
Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
Он напомнил, что между НАСА и "Роскосмосом" идет взаимовыгодное сотрудничество, в том числе по пилотируемым полетам.
В соответствии с действующим контрактом, последний американский астронавт должен отправиться на МКС на корабле "Союз" весной 2020 года.
Ранее директор НАСА сообщил, что агентство не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС. Такая ситуация может сложиться, если возникнут трудности с испытаниями американских кораблей.
После этого один из участников переговоров сообщил РИА Новости, что НАСА рассматривает возможность покупки одного из мест в экипаже корабля "Союз МС-17", который полетит на Международную космическую станцию в октябре 2020 года. В качестве наиболее вероятного кандидата на третье место в "Союзе МС-17" рассматривается астронавт НАСА Стивен Боуэн.
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21 октября, 23:46РИА Новости
В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, комментируя эту информацию, сообщил, что Россия готова обсуждать с США предоставление одного места в корабле "Союз", если к октябрю 2020 года не будут готовы американские корабли.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".
В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing.
Глава НАСА Д. Брайденстайн
21 октября, 23:35РИА Новости
Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечается на 17 декабря.
В начале октября гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что корабли Crew Dragon и Starliner впервые полетят с экипажами на МКС в 2020 году. В первый экипаж Crew Dragon входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, в первый экипаж Starliner - астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
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Джим БранденстайнСергей КрикалевМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосНАСА
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