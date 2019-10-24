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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Президент ЦАР попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

19:41 24.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПрезидент Центральноафриканской Республики Туадера Фостен-Арканж и заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев н на экономическом форуме "Россия – Африка" в Сочи.
Президент Центральноафриканской Республики Туадера Фостен-Арканж и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев н на экономическом форуме Россия – Африка в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе экономического форума "Россия-Африка" в Сочи.
Туадера опубликовал новость с пометкой "молния" и сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". В новости он заявил, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Туадера был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 19:08Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Президент ЦАР сообщил о ходе расследования убийства российских журналистов
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФостен-Арканж ТуадераРИА НовостиЦАРСочиОбщество
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