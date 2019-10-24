Президент ЦАР попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе экономического форума "Россия-Африка" в Сочи.
Туадера опубликовал новость с пометкой "молния" и сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". В новости он заявил, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Туадера был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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