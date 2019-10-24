Лавров и Чавушоглу обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, сообщил сайт МИД РФ.

"Министры обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана в Сочи 22 октября. Условлено продолжить координацию усилий в целях скорейшей стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии", - сообщил МИД РФ.