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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров и Чавушоглу обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании

19:31 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, сообщил сайт МИД РФ.
"Министры обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана в Сочи 22 октября. Условлено продолжить координацию усилий в целях скорейшей стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии", - сообщил МИД РФ.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМИД РФМИД ТурцииТурцияРоссияВ мире
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