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РИА Новости
Калужская область

Калужская область предложила проекту "Русские выходные" шесть маршрутов

19:31 24.10.2019 (обновлено: 19:32 24.10.2019)
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CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Федюкин / ВигвамыВигвамы на территории Этнографического парка "Этномир" в Калужской области
Вигвамы на территории Этнографического парка Этномир в Калужской области
CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Федюкин / Вигвамы
КАЛУГА, 24 окт - РИА Новости. Калужская область разработала шесть маршрутов в рамках проекта "Русские выходные, или в трех часах до…", стартовавшего в сентябре под эгидой Ростуризма, сообщило правительство региона.
Проект "Русские выходные, или в трех часах до…" заключается в том, чтобы открыть туристические возможности регионов для жителей крупных мегаполисов. В рамках проекта Ростуризм запускает масштабную программу продвижения регионов с использованием наружной рекламы в Москве, видеороликов и пресс-туров.
Первыми регионами, презентующими жителям столицы свои туристические возможности, стали Калужская, Нижегородская, Тульская и Ивановская области. В дальнейшем число принимающих регионов будет расти.
"К настоящему времени Агентством по развитию туризма Калужской области совместно с Туристско-информационным центром "Калужский край" при поддержке регионального министерства экономического развития разработано шесть вариантов отдыха, включающих более 50 достопримечательностей нашего региона и охватывающих все категории туристов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что маршруты рассчитаны, в частности, на молодежный отдых, на семейный отдых с детьми, также Калужская область предлагает туристам провести выходные на природе. Часть маршрутов представит гостям архитектурные достопримечательности Калуги, расскажет о городе как "колыбели космонавтики" и покажет места воинской славы региона.
"Два пункта этой программы уже реализованы – их можно увидеть на национальном туристическом портале russia.travel в разделах "Маршруты" и "Журнал": это "Военная слава Калужской области" и "Семейный отдых в Калуге". На очереди еще четыре тематических подборки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве уже появилась реклама калужских достопримечательностей.
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