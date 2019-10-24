Калужская область предложила проекту "Русские выходные" шесть маршрутов

КАЛУГА, 24 окт - РИА Новости. Калужская область разработала шесть маршрутов в рамках проекта "Русские выходные, или в трех часах до…", стартовавшего в сентябре под эгидой Ростуризма, сообщило правительство региона.

Проект "Русские выходные, или в трех часах до…" заключается в том, чтобы открыть туристические возможности регионов для жителей крупных мегаполисов. В рамках проекта Ростуризм запускает масштабную программу продвижения регионов с использованием наружной рекламы в Москве, видеороликов и пресс-туров.

Первыми регионами, презентующими жителям столицы свои туристические возможности, стали Калужская, Нижегородская, Тульская и Ивановская области. В дальнейшем число принимающих регионов будет расти.

"К настоящему времени Агентством по развитию туризма Калужской области совместно с Туристско-информационным центром "Калужский край" при поддержке регионального министерства экономического развития разработано шесть вариантов отдыха, включающих более 50 достопримечательностей нашего региона и охватывающих все категории туристов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маршруты рассчитаны, в частности, на молодежный отдых, на семейный отдых с детьми, также Калужская область предлагает туристам провести выходные на природе. Часть маршрутов представит гостям архитектурные достопримечательности Калуги, расскажет о городе как "колыбели космонавтики" и покажет места воинской славы региона.

"Два пункта этой программы уже реализованы – их можно увидеть на национальном туристическом портале russia.travel в разделах "Маршруты" и "Журнал": это "Военная слава Калужской области" и "Семейный отдых в Калуге". На очереди еще четыре тематических подборки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве уже появилась реклама калужских достопримечательностей.