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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров и Маас обсудили Сирию и конституционный комитет

19:26 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом связанные с Сирией вопросы, включая конституционный комитет САР, сообщил МИД РФ.
Разговор состоялся по инициативе германской стороны.
"Был проведен обмен мнениями о ситуации в Сирийской Арабской Республике, в частности по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана 22 октября в Сочи и подписания Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией", - сообщил МИД.
Подтвержден взаимный настрой на продолжение совместной работы по выправлению гуманитарной ситуации в Сирии и борьбы с международным терроризмом.
В министерстве добавили, что "стороны согласились, что одним из значимых шагов на пути урегулирования кризиса в САР и запуска политического процесса могло бы стать начало работы Конституционного комитета под эгидой ООН".
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
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202006
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Война в СирииХайко МаасСергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииГерманияСирияРоссияВ мире
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