Лавров и Маас обсудили Сирию и конституционный комитет

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом связанные с Сирией вопросы, включая конституционный комитет САР, сообщил МИД РФ.
Разговор состоялся по инициативе германской стороны.
"Был проведен обмен мнениями о ситуации в Сирийской Арабской Республике, в частности по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана 22 октября в Сочи и подписания Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией", - сообщил МИД.
Подтвержден взаимный настрой на продолжение совместной работы по выправлению гуманитарной ситуации в Сирии и борьбы с международным терроризмом.
В министерстве добавили, что "стороны согласились, что одним из значимых шагов на пути урегулирования кризиса в САР и запуска политического процесса могло бы стать начало работы Конституционного комитета под эгидой ООН".