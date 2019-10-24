Лавров и Маас обсудили Сирию и конституционный комитет

"Был проведен обмен мнениями о ситуации в Сирийской Арабской Республике, в частности по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана 22 октября в Сочи и подписания Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией", - сообщил МИД.