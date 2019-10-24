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РИА Новости
Тамбовская область

На Тамбовщине создали информационный ресурс о нацпроектах

19:24 24.10.2019
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
ТАМБОВ, 24 окт - РИА Новости. В Тамбовской области начал работу специализированный информационный ресурс, благодаря которому каждый житель может быть в курсе новостей, связанных с реализацией национальных проектов в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
На ресурсе будут размещаться все основные новости о ходе выполнения нацпроектов на Тамбовщине, фотоотчеты по создаваемым объектам, а также видеоматериалы.

"Новый сайт - часть широкой информационной кампании по нацпроектам в регионе, которую держит на постоянном контроле глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. На сайте можно оценить идущие преобразования путем голосования. Кроме того, здесь размещены документы, обеспечивающие выполнение нацпроектов в регионе, атлас участия в них муниципалитетов Тамбовской области, большой объем других данных", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, цель специализированного ресурса - сделать информацию о нацпроектах в Тамбовской области доступной максимально широкой аудитории.
"Каждый житель региона должен видеть и знать, какие мероприятия осуществляются в рамках реализации национальных проектов, какие результаты будут достигнуты и объекты построены, сколько средств и из каких источников будет выделено на реализацию национальных проектов в нашей области", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Он уточнил, что новый информационный ресурс будет обновляться в ежедневном режиме.
Рейтинговое агентство Moody's
Вчера, 10:52РИА Новости
В Moody's считают, что нацпроекты ускорят темпы роста ВВП России
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