Один человек погиб, пятеро пострадали при ДТП в Башкирии

"В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его четыре пассажира доставлены в больницу для осмотра. Из Chevrolet в медучреждение доставлен 12-летний мальчик. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.