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РИА Новости

Один человек погиб, пятеро пострадали при ДТП в Башкирии

19:18 24.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
УФА, 24 окт - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро доставлены в больницы после столкновения двух автомобилей в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Дюртюлинском районе около 19.30 (17.30 мск) на 30-м километре автодороги Дюртюли-Суккулово. Столкнулись встречные ВАЗ-2115 под управлением 29-летнего местного жителя и автомобиль Chevrolet Cruze, за рулём которой находилась 38-летняя уфимка.
"В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его четыре пассажира доставлены в больницу для осмотра. Из Chevrolet в медучреждение доставлен 12-летний мальчик. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.
Полицейский
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ГИБДД МВД РФУфаПроисшествия
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