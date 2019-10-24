Один человек погиб, пятеро пострадали при ДТП в Башкирии

УФА, 24 окт - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро доставлены в больницы после столкновения двух автомобилей в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Дюртюлинском районе около 19.30 (17.30 мск) на 30-м километре автодороги Дюртюли-Суккулово. Столкнулись встречные ВАЗ-2115 под управлением 29-летнего местного жителя и автомобиль Chevrolet Cruze, за рулём которой находилась 38-летняя уфимка.
"В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его четыре пассажира доставлены в больницу для осмотра. Из Chevrolet в медучреждение доставлен 12-летний мальчик. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.