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РИА Новости
Калужская область

Калужский губернатор обсудил сотрудничество с новым директором завода Volvo

19:16 24.10.2019 (обновлено: 19:18 24.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗавод по выпуску грузовых автомобилей шведского концерна Volvo Group в Калуге
Завод по выпуску грузовых автомобилей шведского концерна Volvo Group в Калуге
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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КАЛУГА, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и новый директор калужского завода по выпуску грузовых автомобилей и кабин Volvo Стефан Кехлер обсудили планы по сотрудничеству, в частности, по стажировке студентов на предприятии, сообщило правительство региона.
Встреча прошла в четверг в формате бизнес-завтрака с представителями руководства шведской компании Volvo Group. На ней присутствовали, в частности, президент и генеральный директор Мартин Лундстедт и новый директор калужского завода Стефан Кехлер.
"Глава региона пожелал новому руководителю успехов в профессиональной деятельности в Калуге, подчеркнув заинтересованность области в эффективной работе инвесторов и готовности обеспечить для этого необходимые условия", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили деятельность калужского завода, в том числе реализацию заключенного в этом году специального инвестиционного контракта, а также дальнейшие производственные планы.
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"Анатолий Артамонов предложил руководству компании уделить особое внимание развитию на калужском заводе направления производства шасси для коммунальной техники, а также грузовой техники для уборки дорог и территорий населенных пунктов Калужской области и других регионов страны, а также реализации масштабных проектов строительства жилья и социальных объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители руководства Volvo Group выразили заинтересованность в поддержке научной работы и организации стажировок калужских студентов, осваивающих технические специальности.
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Калужская областьVolvoАвтоАнатолий АртамоновКалугаКалужская областьЭкономика
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