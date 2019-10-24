Калужский губернатор обсудил сотрудничество с новым директором завода Volvo

КАЛУГА, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и новый директор калужского завода по выпуску грузовых автомобилей и кабин Volvo Стефан Кехлер обсудили планы по сотрудничеству, в частности, по стажировке студентов на предприятии, сообщило правительство региона.

Встреча прошла в четверг в формате бизнес-завтрака с представителями руководства шведской компании Volvo Group. На ней присутствовали, в частности, президент и генеральный директор Мартин Лундстедт и новый директор калужского завода Стефан Кехлер.

"Глава региона пожелал новому руководителю успехов в профессиональной деятельности в Калуге, подчеркнув заинтересованность области в эффективной работе инвесторов и готовности обеспечить для этого необходимые условия", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили деятельность калужского завода, в том числе реализацию заключенного в этом году специального инвестиционного контракта, а также дальнейшие производственные планы.

"Анатолий Артамонов предложил руководству компании уделить особое внимание развитию на калужском заводе направления производства шасси для коммунальной техники, а также грузовой техники для уборки дорог и территорий населенных пунктов Калужской области и других регионов страны, а также реализации масштабных проектов строительства жилья и социальных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители руководства Volvo Group выразили заинтересованность в поддержке научной работы и организации стажировок калужских студентов, осваивающих технические специальности.