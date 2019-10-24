Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T19:21Z
https://ria.ru/20191024/1560188543.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156015/27/1560152738_0:177:2485:1575_1036x0_80_0_0_dd9ef70f24e00c711b4ced3ef3304d2d.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин надеется на дальнейшее укрепление взаимодействия России и Кении

19:13 24.10.2019 (обновлено: 19:21 24.10.2019)
121
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия России и Кении, отметив, что приоритетным он считает развитие торгово-экономических связей и рост товарооборота.
"Уверен, что наша встреча даст хороший импульс дальнейшему укреплению российско-кенийского взаимодействия... Конечно, приоритетом считаем развитие торгово-экономических связей и обеспечение стабильного роста товарооборота", - сказал Путин на встрече с президентом Кении Ухуру Кениаттой на полях саммита "Россия-Африка".
Он также выразил надежду, что двустороннее сотрудничество по линии парламентов будет продолжаться и создавать условия для развития отношений РФ и Кении.
"Мы рады тому, что на кенийском рынке закрепляются и некоторые российские компании. Надеюсь, нам удастся сегодня несколько поподробнее об этом поговорить", - добавил Путин.
Кениата поблагодарил народ России в лице Путина за радушный прием. По его оценке, инициатива проведения экономического форума и саммита "Россия-Африка" не только сблизит РФ и Кению, но и в целом "предоставит прекрасные возможности для расширения и углубления отношений на двустороннем уровне, многостороннем уровне, а также позволит вновь разжечь исторические отношения между Россией и Африкой". Он сослался на слова Путина на пресс-конференции по итогам саммита и согласился с тем, что стремление Африки к свободе было подпитано отношениями с Россией и основано на ее поддержке.
"Мой отец Джомо Кениата черпал видение и вдохновение у советских лидеров. То, чего мы достигли тогда, невозможно было бы без поддержки Советского Союза", - подчеркнул президент Кении. Он обратился к президенту РФ с просьбой для сохранения памяти и наследия "обеспечить возвращение некоторой информации, которая связана с деятельностью и историей борцов за независимость, в том числе Джомо Кениаты".
"Мы действительно бы оценили это и наши чиновники активно работают и будут работать с вами для того, чтобы сложить общую картину истории", - заключил Кениата.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Флаги России и Кении
Вчера, 03:36РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Кении
300203
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаУхуру КениаттаВладимир ПутинСочиРоссияКения
Рекомендуем
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия и Руанда договорились о создании Центра ядерной науки и технологий
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
Путин встретился с президентом Анголы
Президент Анголы Жоау Лоуренсу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Власти Анголы хотят, чтобы Россия развивала отношения со странами Африки
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Ас-Сиси призвал закрепить результаты саммита "Россия — Африка"
Лента
новостей
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия увеличит экспорт продовольствия в Кению
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита Россия - Африка
Путин призвал выровнять положение в торговле с Экваториальной Гвинеей
Уборка урожая яровой пшеницы
Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольствия в Африку
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия и страны Африки изучат возможности сотрудничества в области космоса
Баннер на мосту с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Намибия хочет сотрудничать с Россией в решении проблем с образованием
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита Россия - Африка президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин поблагодарил президента Руанды за приезд в Сочи в свой день рождения
Президент РФ Владимир Путин и глава государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадер Бенсалах во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
Путин пожелал Алжиру преодолеть трудности
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин оценил выступление на русском языке одного из участников саммита
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния