Путин надеется на дальнейшее укрепление взаимодействия России и Кении

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия России и Кении, отметив, что приоритетным он считает развитие торгово-экономических связей и рост товарооборота.

"Уверен, что наша встреча даст хороший импульс дальнейшему укреплению российско-кенийского взаимодействия... Конечно, приоритетом считаем развитие торгово-экономических связей и обеспечение стабильного роста товарооборота", - сказал Путин на встрече с президентом Кении Ухуру Кениаттой на полях саммита "Россия-Африка".

Он также выразил надежду, что двустороннее сотрудничество по линии парламентов будет продолжаться и создавать условия для развития отношений РФ и Кении.

"Мы рады тому, что на кенийском рынке закрепляются и некоторые российские компании. Надеюсь, нам удастся сегодня несколько поподробнее об этом поговорить", - добавил Путин.

Кениата поблагодарил народ России в лице Путина за радушный прием. По его оценке, инициатива проведения экономического форума и саммита "Россия-Африка" не только сблизит РФ и Кению, но и в целом "предоставит прекрасные возможности для расширения и углубления отношений на двустороннем уровне, многостороннем уровне, а также позволит вновь разжечь исторические отношения между Россией и Африкой". Он сослался на слова Путина на пресс-конференции по итогам саммита и согласился с тем, что стремление Африки к свободе было подпитано отношениями с Россией и основано на ее поддержке.

"Мой отец Джомо Кениата черпал видение и вдохновение у советских лидеров. То, чего мы достигли тогда, невозможно было бы без поддержки Советского Союза", - подчеркнул президент Кении. Он обратился к президенту РФ с просьбой для сохранения памяти и наследия "обеспечить возвращение некоторой информации, которая связана с деятельностью и историей борцов за независимость, в том числе Джомо Кениаты".

"Мы действительно бы оценили это и наши чиновники активно работают и будут работать с вами для того, чтобы сложить общую картину истории", - заключил Кениата.