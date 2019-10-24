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РИА Новости

Заседание по вопросу безопасности в Косово пройдет в СБ ООН 31 октября

19:09 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БАКУ, 24 окт - РИА Новости. Заседание по вопросу безопасности в Косово пройдет в Совете безопасности ООН 31 октября, заявил РИА Новости глава МИД Сербии Ивица Дачич.
"Тридцать первого октября мы проведем заседание в Совете безопасности (ООН) относительно безопасности в Косово", - сказал Дачич.
Он также отметил, что Сербия высоко оценивает поддержку, которую оказывает российская сторона.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Ивица ДачичМИД СербииООНВ мире
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