Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T20:14Z
https://ria.ru/20191024/1560188357.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155283/66/1552836629_0:70:2768:1627_1036x0_80_0_0_e0a7e5a946a6900e445f35d3bfde26c8.jpg
РИА Новости

Сербия не намерена становиться ядерной державой

19:09 24.10.2019 (обновлено: 20:14 24.10.2019)
164
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИвица Дачич
Ивица Дачич
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
БАКУ, 24 окт - РИА Новости. Сербия не намерена разрабатывать ядерное оружие, будущий центр ядерных исследований будет использоваться в мирных целях, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Ивица Дачич.
Ранее Россия и Сербия подписали соглашение о создании на территории республики при участии госкорпорации "Росатом" Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ). По словам министра по инновациям страны Ненада Поповича, власти Сербии и Росатом могут начать строительство крупнейшего центра ядерных исследований в мирных целях уже в следующем году.
"Речь идет о центре, в котором ядерные технологии будут применять в медицинских целях. У нас нет никаких намерений становиться ядерной державой", - заявил Дадич.
Россия и Сербия в январе 2019 года заключили договор о сотрудничестве в сфере мирного атома. Ранее Попович сообщал, что ЦЯНТИ будет основан на современных технологиях, которые существуют в области применения атомной энергии в мирных целях.
Выгрузка комплексов С-400 Триумф и Панцирь-С ВКС России, переброшенных для учений в Сербии. Стоп-кадр видео
Вчера, 15:30РИА Новости
Опубликовано видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400
200100
Обсудить 0
Ивица ДачичСербияНовости - Ядерные технологииВ мире
Рекомендуем
Ислам Кадыров
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве назвали прокачку российского газа через Украину неизбежной
Лента
новостей
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В Тюменской области неизвестная болезнь валит с ног людей и животных
Актриса Анастасия Заворотнюк
"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Бурый медведь
Пострадавший от нападения медведя житель Курил умер в больнице на Сахалине
Задержание
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Джулия Ванг
Звезда "Битвы экстрасенсов" развеяла слухи вокруг своего пола
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния