Сербия не намерена становиться ядерной державой

БАКУ, 24 окт - РИА Новости. Сербия не намерена разрабатывать ядерное оружие, будущий центр ядерных исследований будет использоваться в мирных целях, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Ивица Дачич.

Ранее Россия и Сербия подписали соглашение о создании на территории республики при участии госкорпорации "Росатом" Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ). По словам министра по инновациям страны Ненада Поповича, власти Сербии и Росатом могут начать строительство крупнейшего центра ядерных исследований в мирных целях уже в следующем году.

"Речь идет о центре, в котором ядерные технологии будут применять в медицинских целях. У нас нет никаких намерений становиться ядерной державой", - заявил Дадич.