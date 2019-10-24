Президент ЦАР сообщил о ходе расследования убийства российских журналистов

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Правительство Центральной Африканской Республики прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов, заявил РИА Новости президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
"Правительство ЦАР прилагает все усилия, чтобы обеспечить тщательное расследование убийства троих российских журналистов", - сказал Туадера в интервью РИА Новости в ходе форума "Россия – Африка" в Сочи.
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян – журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.