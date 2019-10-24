Президент ЦАР сообщил о ходе расследования убийства российских журналистов

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Правительство Центральной Африканской Республики прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов, заявил РИА Новости президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"Правительство ЦАР прилагает все усилия, чтобы обеспечить тщательное расследование убийства троих российских журналистов", - сказал Туадера в интервью РИА Новости в ходе форума "Россия – Африка" в Сочи.