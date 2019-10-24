Сын Михаила Абызова уехал в США

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда. 24 октября 2019

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его средний сын вынужденно уехал в США из-за того, что органы опеки могли его изъять, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бывший чиновник отметил, что все его активы арестованы по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации доходов. Из-за этого он не может выплатить алименты бывшей супруги, у которой двое детей на иждивении.

"Если вы пересмотрите все 150 томов, ни разу мне не было предъявлено обвинение по поводу хищения акций, и ни разу по этому поводу не был допрошен. Вы хоть режьте, хоть убивайте, не понимаю суть предъявленных мне обвинений. Я не понимаю сути происходящего", - заявил Абызов на продлении меры пресечения.

Он также сообщил, что не собирается бежать. По его словам, потенциальный ущерб составляет 350 тысяч рублей. Он также заявил, что ему не предоставлены свидания с родственниками, с гражданской супругой, следователь дал ему сделать только один звонок.

Срок расследования дела продлен до 25 марта. В деле есть обвинения в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег.

Все активы Абызова, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.