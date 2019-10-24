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РИА Новости

Сын Михаила Абызова уехал в США

19:07 24.10.2019 (обновлено: 20:50 24.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда. 24 октября 2019
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда. 24 октября 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его средний сын вынужденно уехал в США из-за того, что органы опеки могли его изъять, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бывший чиновник отметил, что все его активы арестованы по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации доходов. Из-за этого он не может выплатить алименты бывшей супруги, у которой двое детей на иждивении.

"Если вы пересмотрите все 150 томов, ни разу мне не было предъявлено обвинение по поводу хищения акций, и ни разу по этому поводу не был допрошен. Вы хоть режьте, хоть убивайте, не понимаю суть предъявленных мне обвинений. Я не понимаю сути происходящего", - заявил Абызов на продлении меры пресечения.

Он также сообщил, что не собирается бежать. По его словам, потенциальный ущерб составляет 350 тысяч рублей. Он также заявил, что ему не предоставлены свидания с родственниками, с гражданской супругой, следователь дал ему сделать только один звонок.
Срок расследования дела продлен до 25 марта. В деле есть обвинения в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
18 сентября, 17:38РИА Новости
Еще один кредитор требует привлечь Абызова к субсидиарной ответственности
Все активы Абызова, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
Абызова в марте арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов, который с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам Открытого правительства, возглавлял "Группу Е4" до перехода на госслужбу.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов и президент Всероссийской федерации самбо Николай Степанов в Басманном суде Москвы
21 октября, 17:44РИА Новости
СК попросил оставить Абызова в СИЗО
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Дело экс-министра АбызоваМихаил АбызовРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Возникает вопрос, а где был наш СК в 2011-14 годах, когда выводились за рубеж миллиарды ?! Они что в это время не работали, или им не было команды его арестовывать, или они ничего про это не знали и т.д.? Если не знали, то тогда им грош цена. Поражает цифра активов 27 млрд. рублей. Это как можно заработать такие деньги честным путем и за такой короткий срок, господа из СК, прокуратуры, налоговых органов и т.п.? Ответьте, пожалуйста!
24 октября, 19:59
ВФВладимир Федотов
8142016
' Это же всё же, всё же, что нажито непосильным трудом, всё погибло!" Ну чуть-чуть осталось на поездку и проживание в США))).
24 октября, 19:49
Svetlana Kasyanova
30363100
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