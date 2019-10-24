В ЕР пока не обсуждали с новым главой СПЧ вопрос его членства в партии

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В "Единой России" еще не обсуждали с новым главой Совета при президенте РФ по правам человека Валерием Фадеевым вопрос его членства в партии, рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Нет, еще не обсуждали", - сказал Турчак журналистам, добавив, что вопрос членства Фадеева в партии планируется обсудить до съезда ЕР. Ранее председатель партии, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что съезд запланирован на 23 ноября.
Турчак напомнил, что Фадеев входит в высший совет ЕР, что не предполагает обязательного членства в партии.
Фадеев ранее заявил РИА Новости, что не собирается официально выходить из "Единой России", но партийной работой заниматься не будет из-за загруженности на новой должности.
В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также стал советником президента.
23 октября, 10:54РИА НовостиФадеев начал обсуждать с членами СПЧ предстоящую работу