В ЕР пока не обсуждали с новым главой СПЧ вопрос его членства в партии

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В "Единой России" еще не обсуждали с новым главой Совета при президенте РФ по правам человека Валерием Фадеевым вопрос его членства в партии, рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Нет, еще не обсуждали", - сказал Турчак журналистам, добавив, что вопрос членства Фадеева в партии планируется обсудить до съезда ЕР. Ранее председатель партии, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что съезд запланирован на 23 ноября.

Турчак напомнил, что Фадеев входит в высший совет ЕР, что не предполагает обязательного членства в партии.

Фадеев ранее заявил РИА Новости, что не собирается официально выходить из "Единой России", но партийной работой заниматься не будет из-за загруженности на новой должности.