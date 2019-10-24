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РИА Новости

МВД Белоруссии зафиксировало волну хакерских атак на предприятия страны

19:00 24.10.2019 (обновлено: 20:15 24.10.2019)
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© Depositphotos / cendecedНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / cendeced
МИНСК, 24 окт - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что в стране фиксируется волна хакерских атак на предприятия всех форм собственности, только за неделю отмечено пять фактов хищений средств с помощью вредоносных программ на общую сумму около 50 тысяч долларов.
"Вирусные атаки на белорусские предприятия продолжаются. Так называемые банковские трояны продолжают поражать информационное обеспечение белорусских предприятий всех форм собственности", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Там поясняется, что на электронную почту предприятий якобы от партнеров приходят "фишинговые" письма под видом различных документов.
"Пренебрегая минимальными правилами информационной безопасности, сотрудники предприятия открывают прикрепленный файл и тем самым активируют действие вредоносной программы. Последняя собирает конфиденциальную информацию и передает ее на управляющий сервер", - пояснили в пресс-службе механизм действия вируса.
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В последующем, продолжили там, при подключении сотрудником предприятия электронного USB-ключа системы "Клиент-банк" на экране появляется заставка якобы об обновлении операционной системы.
"На самом деле в это время происходит формирование и отправка в банк платежного поручения на перевод финансовых средств на подставные счета физических или юридических лиц", - отмечается в сообщении.
Там говорится, что "только за последнюю неделю сотрудники управления "К" МВД Беларуси зафиксировали пять фактов хищений на общую сумму более 100 тысяч белорусских рублей (49 тысяч долларов)".
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