МВД Белоруссии зафиксировало волну хакерских атак на предприятия страны

МИНСК, 24 окт - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что в стране фиксируется волна хакерских атак на предприятия всех форм собственности, только за неделю отмечено пять фактов хищений средств с помощью вредоносных программ на общую сумму около 50 тысяч долларов.

"Вирусные атаки на белорусские предприятия продолжаются. Так называемые банковские трояны продолжают поражать информационное обеспечение белорусских предприятий всех форм собственности", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Там поясняется, что на электронную почту предприятий якобы от партнеров приходят "фишинговые" письма под видом различных документов.

"Пренебрегая минимальными правилами информационной безопасности, сотрудники предприятия открывают прикрепленный файл и тем самым активируют действие вредоносной программы. Последняя собирает конфиденциальную информацию и передает ее на управляющий сервер", - пояснили в пресс-службе механизм действия вируса.

В последующем, продолжили там, при подключении сотрудником предприятия электронного USB-ключа системы "Клиент-банк" на экране появляется заставка якобы об обновлении операционной системы.

"На самом деле в это время происходит формирование и отправка в банк платежного поручения на перевод финансовых средств на подставные счета физических или юридических лиц", - отмечается в сообщении.