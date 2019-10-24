Жены африканских президентов купили на память о Сочи пуховые платки

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Супруги глав африканских государств после экскурсий по Сочи купили в качестве сувениров пуховые платки, мед и украшения из серебра, сообщает администрация курорта.

В дни проведения экономического форума и саммита "Россия – Африка" для жен глав африканских государств были организованы экскурсии по Сочи. В среду почетные гости посетили парк "Дендрарий", музей истории, Зимний театр. Во второй день форума они отправились на Красную поляну. Знакомство с горным кластером началось с этнографического комплекса "Моя Россия". Здесь гостьи из Габона, Кот-д`Ивуар, Маврикия, Анголы, Мали, Нигера, Коморы и Кении с интересом наблюдали за процессом изготовления восковых свечей и работой иконописцев в мастерской. Свой народный промысел продемонстрировали вязальщицы пуховых платков – одного из символов России.

"Некоторые из членов делегации с удовольствием приобрели пуховый сувенир для себя и членов семьи. По достоинству был оценен и краснополянский мёд, который уважаемые гостьи продегустировали перед покупкой. Особенно им пришёлся по вкусу мёд из акации и липы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также супруги президентов с интересом послушали историю ювелирного ремесла народов Кавказа и обзавелись некоторыми изделиями из серебра. Кроме того гости послушали игру на поющей чаше в павильоне Бурятии.

Отмечается, что хорошие впечатления остались и от посещения вершины Роза Пик. Во время подъёма по канатной дороге на высоту 2320 метров над уровнем моря гости заметили сверху косулю, а на вершине для них дал концерт женский ансамбль казачьей песни "Любо".