Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T18:57Z
https://ria.ru/20191024/1560187901.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156007/92/1560079283_0:22:3114:1774_1036x0_80_0_0_0a4caf110d4b39b08aceefa86340e578.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Жены африканских президентов купили на память о Сочи пуховые платки

18:57 24.10.2019
4019
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЩит с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Щит с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Супруги глав африканских государств после экскурсий по Сочи купили в качестве сувениров пуховые платки, мед и украшения из серебра, сообщает администрация курорта.
В дни проведения экономического форума и саммита "Россия – Африка" для жен глав африканских государств были организованы экскурсии по Сочи. В среду почетные гости посетили парк "Дендрарий", музей истории, Зимний театр. Во второй день форума они отправились на Красную поляну. Знакомство с горным кластером началось с этнографического комплекса "Моя Россия". Здесь гостьи из Габона, Кот-д`Ивуар, Маврикия, Анголы, Мали, Нигера, Коморы и Кении с интересом наблюдали за процессом изготовления восковых свечей и работой иконописцев в мастерской. Свой народный промысел продемонстрировали вязальщицы пуховых платков – одного из символов России.
"Некоторые из членов делегации с удовольствием приобрели пуховый сувенир для себя и членов семьи. По достоинству был оценен и краснополянский мёд, который уважаемые гостьи продегустировали перед покупкой. Особенно им пришёлся по вкусу мёд из акации и липы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также супруги президентов с интересом послушали историю ювелирного ремесла народов Кавказа и обзавелись некоторыми изделиями из серебра. Кроме того гости послушали игру на поющей чаше в павильоне Бурятии.
Экономический форум Россия - Африка
23 октября, 15:34Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
Отмечается, что хорошие впечатления остались и от посещения вершины Роза Пик. Во время подъёма по канатной дороге на высоту 2320 метров над уровнем моря гости заметили сверху косулю, а на вершине для них дал концерт женский ансамбль казачьей песни "Любо".
Экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
23 октября, 18:15Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Сочи готовился к форуму "Россия – Африка" почти девять месяцев
3752003
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАфрикаСочиОбщество
Рекомендуем
Министерство иностранных дел России
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве назвали прокачку российского газа через Украину неизбежной
Лента
новостей
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Ископаемые кораллы из Омана возрастом 4100 лет
Ученые нашли причину краха древнейшего государства мира
Пляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Журналисты обвинили Зеленского во лжи
Ислам Кадыров
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Крым станет одним из главных центров туризма, считают в Госдуме
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда. 24 октября 2019
Сын Михаила Абызова уехал в США
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Спецпрокурор Роберт Мюллер
СМИ: проверка истоков расследования Мюллера обернулась уголовным делом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния