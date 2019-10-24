"Газпром" готов работать с любыми контрагентами на Украине

"Со своей стороны готовы подчеркнуть, что на протяжении всех последних лет мы работаем в соответствии с законодательством европейским. Мы умеем работать, мы научились работать и с газотранспортными операторами, и с регуляторами. И те объемы (экспорта газа - ред.), на которые мы вышли в прошлом году, свыше 200 миллиардов кубометров газа, показывают, что научились работать мы, слава богу, неплохо. Поэтому мы готовы работать с любыми контрагентами, мы относимся к этому очень рационально, прагматично", - сообщила Бурмистрова.