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РИА Новости

"Газпром" готов работать с любыми контрагентами на Украине

18:56 24.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. "Газпром" готов работать с любыми контрагентами на Украине, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова в ходе Евразийского экономического форума.
"Со своей стороны готовы подчеркнуть, что на протяжении всех последних лет мы работаем в соответствии с законодательством европейским. Мы умеем работать, мы научились работать и с газотранспортными операторами, и с регуляторами. И те объемы (экспорта газа - ред.), на которые мы вышли в прошлом году, свыше 200 миллиардов кубометров газа, показывают, что научились работать мы, слава богу, неплохо. Поэтому мы готовы работать с любыми контрагентами, мы относимся к этому очень рационально, прагматично", - сообщила Бурмистрова.
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