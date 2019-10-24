Памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, Эстония . Архивное фото

Памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, Эстония

ТАЛЛИН, 24 окт — РИА Новости. В эстонском поселке Таэбла снесли памятник советским воинам, установленный на братской могиле, сообщили в российском посольстве в Таллине.

Как сообщил Sputnik Эстония пресс-атташе диппредставительства Сергей Тамби, сотрудники посольства пытаются связаться с Микком Лыхмусом, старейшиной волости Ляэне-Нигула, где находился мемориал.

"Хотим получить от него объяснение. После этого будем принимать решение о наших дальнейших шагах", — добавил представитель посольства.

Братская могила и памятник появились в Таэбла в 1949 году — здесь перезахоронили красноармейцев с близлежащих кладбищ.

По данным агентства, сейчас там работает тяжелая строительная техника и от захоронения ничего не осталось.