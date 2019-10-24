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РИА Новости

В эстонском поселке Таэбла снесли памятник советским воинам

18:48 24.10.2019 (обновлено: 19:52 24.10.2019)
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© Muinsuskaitseamet / Läänemaa nõunikПамятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, Эстония
Памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, Эстония
© Muinsuskaitseamet / Läänemaa nõunik
Памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, Эстония . Архивное фото
ТАЛЛИН, 24 окт — РИА Новости. В эстонском поселке Таэбла снесли памятник советским воинам, установленный на братской могиле, сообщили в российском посольстве в Таллине.
Как сообщил Sputnik Эстония пресс-атташе диппредставительства Сергей Тамби, сотрудники посольства пытаются связаться с Микком Лыхмусом, старейшиной волости Ляэне-Нигула, где находился мемориал.
"Хотим получить от него объяснение. После этого будем принимать решение о наших дальнейших шагах", — добавил представитель посольства.
Братская могила и памятник появились в Таэбла в 1949 году — здесь перезахоронили красноармейцев с близлежащих кладбищ.
По данным агентства, сейчас там работает тяжелая строительная техника и от захоронения ничего не осталось.
В июле 2007 года памятник украли, позднее он был восстановлен. На плите значились имена трех советских воинов, также в могиле захоронены останки 23 неизвестных солдат.
Памятник советским воинам-освободителям Таллина. Архивное фото
23 сентября, 23:20РИА Новости
В России ответили на заявление МИД Эстонии о советской "оккупации"
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ЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
2035 год, случайно снесли эстонию, перед сносом, америка срочно вывела все что можно.
24 октября, 19:02
Геннадий Solo
9760001
И что же власти российские? Опять озабоченности и предостережения? Так и их тоже уже нет.
24 октября, 18:52
MFMike Fauley
5911109
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