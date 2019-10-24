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РИА Новости

В Петербурге задержали группу подозреваемых в обмане пенсионеров

18:47 24.10.2019
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Правоохранители в Петербурге задержали группу подозреваемых в том, что они навязывали пенсионерам покупку водоочистительного оборудования по сильно завышенной цене, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Следователями регионального СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны 10 подозреваемых, которые обманным путем навязывают социально незащищенным гражданам водоочистительное оборудование по цене, многократно превышающей реальную стоимость", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
По данным следствия, они убеждали потерпевших в наличии госпрограммы и льготной системы, в соответствии с которой установка оборудования обязательна, при этом из бюджета якобы субсидируется 50 процентов его стоимости.
В пресс-службе СКР отмечают, что в феврале 2019 года генеральный директор одной из коммерческих структур создал организованную преступную группу, в которую привлек других соучастников. Обманывая престарелых людей, инвалидов, ветеранов, мошенники продали семь водоочистителей, причинив ущерб на сумму около 400 тысяч рублей.
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