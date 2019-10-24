В Петербурге задержали группу подозреваемых в обмане пенсионеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Правоохранители в Петербурге задержали группу подозреваемых в том, что они навязывали пенсионерам покупку водоочистительного оборудования по сильно завышенной цене, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Следователями регионального СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны 10 подозреваемых, которые обманным путем навязывают социально незащищенным гражданам водоочистительное оборудование по цене, многократно превышающей реальную стоимость", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

По данным следствия, они убеждали потерпевших в наличии госпрограммы и льготной системы, в соответствии с которой установка оборудования обязательна, при этом из бюджета якобы субсидируется 50 процентов его стоимости.