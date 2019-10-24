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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и Руанда договорились о создании Центра ядерной науки и технологий

18:41 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия и Руанда подписали межправительственное соглашение о строительстве на руандийской территории центра ядерной науки и технологий, возможности которого помогут, в частности, в геологии при определении элементного состава руд и минералов, сообщила госкорпорация "Росатом".
Соглашение подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр инфраструктуры Руанды Клавер Гатете в пятницу на полях саммита "Россия-Африка" в Сочи.
В центре будут производиться радиоизотопы, которые помогут решить вопрос нехватки препаратов для лечения онкологических заболеваний, их можно будет также применять в промышленности и сельском хозяйстве. Эксплуатация центра будет содействовать работам по определению элементного состава руд и минералов, экологических проб, подготовке кадров для будущей атомной промышленности Руанды, а также способствовать проведению исследований в области цифровых технологий и многому другому.
Предполагается, что в состав центра войдет исследовательская ядерная установка на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт. Она будет оснащена необходимыми для безопасной эксплуатации системами, лабораториями, оборудованием и функциональными комплексами.
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