Россия и Руанда договорились о создании Центра ядерной науки и технологий

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия и Руанда подписали межправительственное соглашение о строительстве на руандийской территории центра ядерной науки и технологий, возможности которого помогут, в частности, в геологии при определении элементного состава руд и минералов, сообщила госкорпорация "Росатом".

Соглашение подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр инфраструктуры Руанды Клавер Гатете в пятницу на полях саммита "Россия-Африка" в Сочи.

В центре будут производиться радиоизотопы, которые помогут решить вопрос нехватки препаратов для лечения онкологических заболеваний, их можно будет также применять в промышленности и сельском хозяйстве. Эксплуатация центра будет содействовать работам по определению элементного состава руд и минералов, экологических проб, подготовке кадров для будущей атомной промышленности Руанды, а также способствовать проведению исследований в области цифровых технологий и многому другому.

Предполагается, что в состав центра войдет исследовательская ядерная установка на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт. Она будет оснащена необходимыми для безопасной эксплуатации системами, лабораториями, оборудованием и функциональными комплексами.