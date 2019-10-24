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РИА Новости
Краснодарский край

Глава Кубани поручил создать Фонд защиты прав дольщиков

18:37 24.10.2019 (обновлено: 09:19 25.10.2019)
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании Фонда защиты прав дольщиков, говорится в сообщении администрации региона.
"В документе говорится о создании в крае унитарной некоммерческой организации Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства. Благодаря организации станет возможным финансирование завершения долгостроев за счет федеральных и краевых средств. На Кубани определили 29 инвестиционно непривлекательных долгостроев", - отмечается в сообщении.
Как поясняют краевые власти, для того, чтобы недостроенный объект можно было завершить за счет фонда, его застройщик должен быть признан банкротом. "С этого момента имущество и обязательства стройкомпаний будет передано фонду для завершения строительства, а также подключения объектов к инженерно-технической инфраструктуре, достройки дошкольных и общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры. Затем объекты будут переданы в государственную или муниципальную собственность", - уточнили в администрации.
Средства будут выделяться из федерального и краевого бюджетов. Учредителем организации стал департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.
В 2017 году в крае началась комплексная работа по решению проблем дольщиков. В 2018 году впервые в России по инициативе губернатора края совместно с прокуратурой разработан закон "О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края".
Одна из новых мер ликвидации долгостроев – закон о выделении из бюджета средств на завершение домов, находящихся в высокой степени готовности, который был принят в апреле этого года заксобранием края. На три года предусмотрено 1,5 миллиарда рублей – по 500 миллионов каждый год, начиная с 2019.
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Краснодарский крайДольщикиВениамин КондратьевКубаньКраснодарский крайОбщество
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