Глава Кубани поручил создать Фонд защиты прав дольщиков

КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании Фонда защиты прав дольщиков, говорится в сообщении администрации региона.

"В документе говорится о создании в крае унитарной некоммерческой организации Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства. Благодаря организации станет возможным финансирование завершения долгостроев за счет федеральных и краевых средств. На Кубани определили 29 инвестиционно непривлекательных долгостроев", - отмечается в сообщении.

Как поясняют краевые власти, для того, чтобы недостроенный объект можно было завершить за счет фонда, его застройщик должен быть признан банкротом. "С этого момента имущество и обязательства стройкомпаний будет передано фонду для завершения строительства, а также подключения объектов к инженерно-технической инфраструктуре, достройки дошкольных и общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры. Затем объекты будут переданы в государственную или муниципальную собственность", - уточнили в администрации.

Средства будут выделяться из федерального и краевого бюджетов. Учредителем организации стал департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

В 2017 году в крае началась комплексная работа по решению проблем дольщиков. В 2018 году впервые в России по инициативе губернатора края совместно с прокуратурой разработан закон "О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края".