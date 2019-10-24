Путин встретился с президентом Анголы

Президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита "Россия - Африка"

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Анголы Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу призвал сосредоточиться на практической реализации достигнутых ими в ходе прошлой встречи договоренностей.

Российский лидер отметил, что с теплотой вспоминает продуктивные переговоры с президентом Анголы, состоявшиеся в апреле в Москве. Он выразил надежду, что и нынешняя встреча в Сочи послужит делу укрепления российско-ангольских связей.

"В ходе наших апрельских переговоров в Москве была подтверждена взаимная политическая воля к развитию двустороннего сотрудничества в целях придания ему характера подлинно стратегического партнерства. Это зафиксировано и в совместном коммюнике, подписанном по итогам вашего визита. Я думаю, что теперь нам нужно сосредоточиться на реализации достигнутых договоренностей", - заявил Путин.

"Российские ведомства, организации и госкомпании уже над этим работают. Рассчитываем, что и наши ангольские друзья также приступили к их практической реализации", - добавил он.

Президент РФ отметил, что в следующем году будет отмечаться 45-летие провозглашения независимости Анголы и установления дипломатических отношений между двумя странами.

"За это время Ангола стала важным партнером России в Африке. Межгосударственные связи носят традиционно дружественный характер, укрепляются наработки в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах, поддерживается активный политический диалог", - указал российский лидер.