Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T20:16Z
https://ria.ru/20191024/1560187080.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156018/70/1560187022_0:116:3254:1946_1036x0_80_0_0_805741bc3567aafc342c47d150918fde.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин встретился с президентом Анголы

18:47 24.10.2019 (обновлено: 20:16 24.10.2019)
166
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Анголы Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу призвал сосредоточиться на практической реализации достигнутых ими в ходе прошлой встречи договоренностей.
Российский лидер отметил, что с теплотой вспоминает продуктивные переговоры с президентом Анголы, состоявшиеся в апреле в Москве. Он выразил надежду, что и нынешняя встреча в Сочи послужит делу укрепления российско-ангольских связей.
"В ходе наших апрельских переговоров в Москве была подтверждена взаимная политическая воля к развитию двустороннего сотрудничества в целях придания ему характера подлинно стратегического партнерства. Это зафиксировано и в совместном коммюнике, подписанном по итогам вашего визита. Я думаю, что теперь нам нужно сосредоточиться на реализации достигнутых договоренностей", - заявил Путин.
"Российские ведомства, организации и госкомпании уже над этим работают. Рассчитываем, что и наши ангольские друзья также приступили к их практической реализации", - добавил он.
Президент Анголы Жоау Лоуренсу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Вчера, 18:32Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Власти Анголы хотят, чтобы Россия развивала отношения со странами Африки
Президент РФ отметил, что в следующем году будет отмечаться 45-летие провозглашения независимости Анголы и установления дипломатических отношений между двумя странами.
"За это время Ангола стала важным партнером России в Африке. Межгосударственные связи носят традиционно дружественный характер, укрепляются наработки в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах, поддерживается активный политический диалог", - указал российский лидер.
Экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Лоуренсу на церемонии подписания совместных документов. 4 апреля 2019
Вчера, 03:35РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Анголы
900001
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЖоау ЛоуренсуВладимир ПутинРоссияАнголаВ мире
Рекомендуем
Президент Анголы Жоау Лоуренсу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Власти Анголы хотят, чтобы Россия развивала отношения со странами Африки
РИА
Новости
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия и Руанда договорились о создании Центра ядерной науки и технологий
Президент РФ Владимир Путин и глава государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадер Бенсалах во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
Путин пожелал Алжиру преодолеть трудности
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Ас-Сиси призвал закрепить результаты саммита "Россия — Африка"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита Россия - Африка
Саммит "Россия-Африка" поможет Намибии восстановить связи с Россией
Глава МИД Замбии Джозеф Маланджи во время встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 20 февраля 2019
Замбия хочет наращивать долю расчётов в рублях в сфере торговли с Россией
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин надеется на дальнейшее укрепление взаимодействия России и Кении
Президент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
В Эсватини хотят оформить военное сотрудничество с Россией
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин оценил выступление на русском языке одного из участников саммита
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита Россия - Африка
Путин призвал выровнять положение в торговле с Экваториальной Гвинеей
Уборка урожая яровой пшеницы
Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольствия в Африку
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Министры обороны Германии и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния