"Газпром" оценил возможность введения Украиной норм ЕС по газу в этом году

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. "Газпром" пока не понимает, успеет ли Украина внедрить в свое законодательство европейские нормы по газу в этом году, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова в ходе Евразийского экономического форума.

"На сегодняшний момент не все условия для введения Третьего энергетического пакета выполнены на территории Украины... и пока мы не понимаем, успеют ли наши коллеги или не успеют", - сообщил Бурмистрова.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о транзите газа после 2019 года, когда завершаются нынешние контракты. Очередной раунд консультаций прошел 19 сентября в Брюсселе.

Как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, Украина предлагает с 1 января 2020 года работать в соответствии с европейским законодательством, обещая успеть имплементировать его. Россия, по словам Новака, не отказывается от этой идеи, но хочет четко понимать, что украинские коллеги действительно смогут в срок реализовать все необходимые мероприятия.