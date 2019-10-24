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РИА Новости

"Газпром" оценил возможность введения Украиной норм ЕС по газу в этом году

18:36 24.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. "Газпром" пока не понимает, успеет ли Украина внедрить в свое законодательство европейские нормы по газу в этом году, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова в ходе Евразийского экономического форума.
"На сегодняшний момент не все условия для введения Третьего энергетического пакета выполнены на территории Украины... и пока мы не понимаем, успеют ли наши коллеги или не успеют", - сообщил Бурмистрова.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о транзите газа после 2019 года, когда завершаются нынешние контракты. Очередной раунд консультаций прошел 19 сентября в Брюсселе.
Как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, Украина предлагает с 1 января 2020 года работать в соответствии с европейским законодательством, обещая успеть имплементировать его. Россия, по словам Новака, не отказывается от этой идеи, но хочет четко понимать, что украинские коллеги действительно смогут в срок реализовать все необходимые мероприятия.
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Парламент Украины в прошедшую пятницу принял в первом чтении законопроект, который должен позволить до конца года завершить процедуры создания независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины ". Такая модель соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами, уверены в Киеве.
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Елена БурмистроваГазпромЕврокомиссияЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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