Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T18:34Z
https://ria.ru/20191024/1560186920.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152037/16/1520371691_0:173:3027:1876_1036x0_80_0_0_92ffdb6ee7d6716a6e827d30c11acd0e.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани появится единый ресурсный центр для поддержки НКО

18:34 24.10.2019
18
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Единый ресурсный центр будет создан в Краснодарском крае, он будет оказывать административную, правовую, информационную помощь некоммерческим организациям (НКО), в том числе на местах, говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что о создании единого ресурсного центра заявил губернатор края Вениамин Кондратьев во время встречи с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций - победителями конкурса президентских грантов.
Корова крестьянско-фермерского хозяйства
23 октября, 18:47Краснодарский край
Власти Кубани увеличат финансирование животноводства
"Для поддержки НКО в регионе работает три ресурсных центра. Еще один открывается завтра в Сочи. Глава края поручил департаменту внутренней политики создать краевой единый ресурсный центр, который будет оказывать административную, правовую, информационную помощь некоммерческим организациям, в том числе на местах", - отмечается в сообщении.
Глава региона поздравил присутствующих с победой в конкурсе президентских грантов. Уточняется, что на реализацию своих проектов они получили 87 миллионов рублей, для края это самый высокий результат за последние шесть лет. "Сегодня в крае пять тысяч социально ориентированных НКО. Но только 250 из них участвовали в конкурсе президентских грантов. Из бюджета региона на поддержку НКО выделено 117 миллионов рублей – на 20% больше, чем в прошлом году", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
23 октября, 16:10Краснодарский край
На Кубани увеличат финансирование нацпроекта "Здравоохранение"
Краснодарский край является лидером по количеству НКО в Южном федеральном округе. В 2019 году для некоммерческих организаций проведено три обучающих семинара по вопросам подготовки социальных проектов для участия в конкурсах президентских грантов. Участие в мероприятиях приняли более 550 человек.
В каждом муниципалитете края действуют целевые программы, предусматривающие финансовую поддержку СОНКО. Общий объем средств, заложенный в местных бюджетах всех городов и районов, в этом году составляет более 168 миллионов рублей.
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Мужчина с ноутбуком
На Тамбовщине создали информационный ресурс о нацпроектах
РИА
Новости
Выгрузка мусора на мусороперерабатывающем заводе
Мусорная реформа в Ленобласти завершится 1 ноября
Жилищное строительство в Краснодаре
Кубань сохранила третье место в России по объемам ввода жилья
Каски рабочих
Минтруд заявил о снижении доли людей, работающих в неблагоприятных условиях
Лента
новостей
Женщина гуляет с детьми в парке
Многодетные семьи Ростовской области освободили от транспортного налога
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин предложил создать в Африке еще один НИИ эпидемиологии
Баннер на мосту с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Намибия хочет сотрудничать с Россией в решении проблем с образованием
Автомобили скорой помощи
Более двух тысяч машин скорой оборудовали системой охраны от нападений
Сожженные коптские храмы в провинции Минья в Египте
Защитники религиозной свободы: каждый день за веру погибают 11 христиан
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Генпрокуратура предложила дополнить закон о госзакупках новыми нормами
Акция в поддержку американских трансгендеров
Защитники религиозной свободы призвали противостоять влиянию Запада
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева призвала развивать инклюзивное образование
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Ведущие российские вузы получили 70 миллиардов рублей за семь лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния