На Кубани появится единый ресурсный центр для поддержки НКО

КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Единый ресурсный центр будет создан в Краснодарском крае, он будет оказывать административную, правовую, информационную помощь некоммерческим организациям (НКО), в том числе на местах, говорится в сообщении администрации региона.

Уточняется, что о создании единого ресурсного центра заявил губернатор края Вениамин Кондратьев во время встречи с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций - победителями конкурса президентских грантов.

"Для поддержки НКО в регионе работает три ресурсных центра. Еще один открывается завтра в Сочи. Глава края поручил департаменту внутренней политики создать краевой единый ресурсный центр, который будет оказывать административную, правовую, информационную помощь некоммерческим организациям, в том числе на местах", - отмечается в сообщении.

Глава региона поздравил присутствующих с победой в конкурсе президентских грантов. Уточняется, что на реализацию своих проектов они получили 87 миллионов рублей, для края это самый высокий результат за последние шесть лет. "Сегодня в крае пять тысяч социально ориентированных НКО. Но только 250 из них участвовали в конкурсе президентских грантов. Из бюджета региона на поддержку НКО выделено 117 миллионов рублей – на 20% больше, чем в прошлом году", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Краснодарский край является лидером по количеству НКО в Южном федеральном округе. В 2019 году для некоммерческих организаций проведено три обучающих семинара по вопросам подготовки социальных проектов для участия в конкурсах президентских грантов. Участие в мероприятиях приняли более 550 человек.