Власти Анголы хотят, чтобы Россия развивала отношения со странами Африки

"Сегодня у нас новый этап, и на данном этапе мы хотим не только рассчитывать на вашу помощь, но и на сотрудничество между вашей страной и нашими странами. Такое сотрудничество уже осуществляется, но еще не достигло того уровня, который возможен", - сказал Лоуренсу на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Россия-Африка" в Сочи.