Власти Анголы хотят, чтобы Россия развивала отношения со странами Африки

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Власти Анголы заинтересованы в том, чтобы Россия развивала отношения не только с ними, но и с другими странами региона, заявил президент Анголы Жоау Лоуренсу.
"Сегодня у нас новый этап, и на данном этапе мы хотим не только рассчитывать на вашу помощь, но и на сотрудничество между вашей страной и нашими странами. Такое сотрудничество уже осуществляется, но еще не достигло того уровня, который возможен", - сказал Лоуренсу на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Россия-Африка" в Сочи.
Лоуренсу также вспомнил, что Москва активно содействовала обретению независимости африканских стран.
"Почти все мы стали независимыми, за исключением Восточной Сахары, у которой в данный момент не самое лучшее состояние, но сегодня Африка свободна в большей степени за счет стараний российского народа, стараний бывшего Советского Союза", - сказал ангольский лидер.
Он также отметил важное значение этого саммита для его страны.