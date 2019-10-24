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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Власти Анголы хотят, чтобы Россия развивала отношения со странами Африки

18:32 24.10.2019 (обновлено: 20:20 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Анголы Жоау Лоуренсу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
 Президент Анголы Жоау Лоуренсу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Власти Анголы заинтересованы в том, чтобы Россия развивала отношения не только с ними, но и с другими странами региона, заявил президент Анголы Жоау Лоуренсу.
"Сегодня у нас новый этап, и на данном этапе мы хотим не только рассчитывать на вашу помощь, но и на сотрудничество между вашей страной и нашими странами. Такое сотрудничество уже осуществляется, но еще не достигло того уровня, который возможен", - сказал Лоуренсу на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Россия-Африка" в Сочи.
Лоуренсу также вспомнил, что Москва активно содействовала обретению независимости африканских стран.
"Почти все мы стали независимыми, за исключением Восточной Сахары, у которой в данный момент не самое лучшее состояние, но сегодня Африка свободна в большей степени за счет стараний российского народа, стараний бывшего Советского Союза", - сказал ангольский лидер.
Он также отметил важное значение этого саммита для его страны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Лоуренсу на церемонии подписания совместных документов. 4 апреля 2019
Вчера, 03:35РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Анголы
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЖоау ЛоуренсуВладимир ПутинАфрикаРоссияАнголаВ мире
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