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РИА Новости

"Газпром" ждет от Украины ответа на предложения по работе после 2019 года

18:20 24.10.2019 (обновлено: 18:46 24.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. "Газпром" ждет ответа Украины на свои предложения по транзиту и поставкам газа после 2019 года, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова в ходе Евразийского экономического форума.
"На прошлой неделе был сделан ряд заявлений "Газпромом" в лице председателя правления Алексея Борисовича Миллера по поводу тех основных условий, которые необходимо выполнить и украинской стороне, и российской стороне для продолжения диалога и возможности продолжать транспортировку газа и поставки газа с российской стороны на территорию Украины. Эта позиция состояла из трех основных пунктов: обнуление претензий по отношению друг к другу; понимание Украиной тех объемов, которые ей необходимо закупать в своей портфель из производимых объемов российского газа; и третье - это то, по какому праву мы будем взаимодействовать. Европейское это право или какое-то иное право... ждем со стороны наших украинских коллег ответов на поставленные вопросы", - сообщила Бурмистрова.
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
18 октября, 20:40Сказано в эфире
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