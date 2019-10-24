"Газпром" ждет от Украины ответа на предложения по работе после 2019 года

"На прошлой неделе был сделан ряд заявлений "Газпромом" в лице председателя правления Алексея Борисовича Миллера по поводу тех основных условий, которые необходимо выполнить и украинской стороне, и российской стороне для продолжения диалога и возможности продолжать транспортировку газа и поставки газа с российской стороны на территорию Украины. Эта позиция состояла из трех основных пунктов: обнуление претензий по отношению друг к другу; понимание Украиной тех объемов, которые ей необходимо закупать в своей портфель из производимых объемов российского газа; и третье - это то, по какому праву мы будем взаимодействовать. Европейское это право или какое-то иное право... ждем со стороны наших украинских коллег ответов на поставленные вопросы", - сообщила Бурмистрова.