"Газпром" ждет от Украины ответа на предложения по работе после 2019 года

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. "Газпром" ждет ответа Украины на свои предложения по транзиту и поставкам газа после 2019 года, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова в ходе Евразийского экономического форума.
"На прошлой неделе был сделан ряд заявлений "Газпромом" в лице председателя правления Алексея Борисовича Миллера по поводу тех основных условий, которые необходимо выполнить и украинской стороне, и российской стороне для продолжения диалога и возможности продолжать транспортировку газа и поставки газа с российской стороны на территорию Украины. Эта позиция состояла из трех основных пунктов: обнуление претензий по отношению друг к другу; понимание Украиной тех объемов, которые ей необходимо закупать в своей портфель из производимых объемов российского газа; и третье - это то, по какому праву мы будем взаимодействовать. Европейское это право или какое-то иное право... ждем со стороны наших украинских коллег ответов на поставленные вопросы", - сообщила Бурмистрова.
18 октября, 20:40Сказано в эфире"За что требовать денег?" Эксперт о миллиардных исках Киева к "Газпрому"Киев намерен взыскать с "Газпрома" компенсацию в международном арбитраже за возможное прекращение транзита газа. В эфире радио Sputnik политолог Константин Симонов прокомментировал позицию украинской стороны и оценил ее шансы на успех в суде.