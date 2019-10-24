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РИА Новости
Война в Сирии

Министры обороны Германии и Турции обсудили ситуацию в Сирии

18:18 24.10.2019 (обновлено: 20:22 24.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр провела в четверг отдельную встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром на полях министерских переговоров в НАТО, в ходе которых обсудила ситуацию на севере Сирии, сообщило журналистам германское постпредство при альянсе.
"Министр обороны встретилась со своим турецким коллегой Хулуси Акаром сегодня на полях встречи НАТО, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии", - сообщила миссия, не уточнив итогов этого разговора.
В четверг министр обороны ФРГ провела также двустороннюю встречу с главой Пентагона Марком Эспером.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл". Позже Крамп-Карренбауэр уточнила, что речь идет о миссии под эгидой ООН.
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