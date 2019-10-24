Министры обороны Германии и Турции обсудили ситуацию в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр провела в четверг отдельную встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром на полях министерских переговоров в НАТО, в ходе которых обсудила ситуацию на севере Сирии, сообщило журналистам германское постпредство при альянсе.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл". Позже Крамп-Карренбауэр уточнила, что речь идет о миссии под эгидой ООН.