Новое руководство ЕС сохранит преемственность политики в отношении Китая

Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян и председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС-КНР в Брюсселе

ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Новое руководство Евросоюза сохранит преемственность политического курса в отношении Китая и продолжит рассматривать взаимодействие со страной в качестве приоритета своей внешней политики, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на встрече в премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине.

"Евросоюз готов работать совместно с китайской стороной над углублением всестороннего прагматического сотрудничества, а также укреплять взаимодействие с Пекином по глобальным и региональным вопросам, включая борьбу с изменением климата, иранскую ядерную проблему, ситуацию в Афганистане и в Африке", - подчеркнула Могерини, слова которой приводятся в сообщении Госсовета КНР по итогам переговоров.

Могерини отметила, что следующий год будет крайне важным для отношений Китая и Евросоюза, по ее словам, новое руководство ЕС "сохранит преемственность политического курса в отношении Китая, и продолжит рассматривать отношения с КНР в качестве приоритета внешней политики Евросоюза".

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в свою очередь дал высокую оценку положительному вкладу главы европейской дипломатии в укрепление отношений ЕС и Китая.

"Китай и ЕС имеют широкий спектр общих интересов, Пекин всегда поддерживал процесс европейской интеграции и надеется увидеть сплоченный и процветающий Евросоюз. В ближайшее время новое руководство ЕС вступит в должность, и мы надеемся, что обе стороны продолжат совместными усилиями поддерживать мультилатерализм и свободную торговлю, относиться друг другу на равных и с должным уважением", - сказал Ли Кэцян.

Он также выразил надежду, что стороны будут продвигать скорейшее завершение переговорного процесса по соглашению по географическим указаниям и по инвестиционному соглашению между Китаем и ЕС.