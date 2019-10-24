В ДНР заявили, что силовики открыли огонь по району патрулирования ОБСЕ

ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики во время патрулирования этого района Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ, заявили в четверг журналистам в Народной милиции ДНР.
По данным ведомства, украинские силовики с 13.30 (совпадает с мск) вели огонь из минометов, вооружения БМП и гранатометов по селам на юге ДНР.
"Важно отметить, что обстрел совпал с началом движения СММ ОБСЕ из Саханки в Коминтерново (села на юге ДНР – ред.), что заставило изменить маршрут патрулирования наблюдателей и немедленно покинуть район. Данные действия украинских оккупантов наглядно демонстрируют полное пренебрежение к жизни и здоровью не только мирных жителей Донбасса, но и представителей международных организаций", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
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