В ДНР заявили, что силовики открыли огонь по району патрулирования ОБСЕ

Политолог оценила решение Киева о признании документов ДНР и ЛНР Киев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР, сообщили в украинском кабмине. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, украинские власти вынуждены в той или иной степени признавать народные республики Донбасса.