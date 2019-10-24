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РИА Новости

Кузнецова рассказала, что формирует отношение к алкоголю у детей

18:18 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Детское шампанское вредно для организма ребенка, как и любая газировка, но на отношение к алкоголю оно не повлияет – это отношение у детей формирует пример родителей, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министерству промышленности и торговли РФ ограничить в России продажу детского шампанского, потому что, по его мнению, оно формируют у детей лояльное отношение к "взрослым прообразам" этих товаров.
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"Я в газировках, как бы они ни назывались, не вижу ничего полезного для детей. И здесь, прежде всего, надо исходить из пользы для здоровья... Не нужно ставить во главу угла эти моменты (формирование отношения к алкоголю - ред.), потому что, прежде всего, определяющий мотив поведения детей – это пример взрослых, поэтому как мы с вами будем себя вести, так и будут вести себя дети", - сказала Кузнецова журналистам.
Она также добавила, что создание детского шампанского, пива, сигарет и "перенесение взрослой жизни на детскую" однозначно ничего хорошего в жизнь ребенка не принесет.
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Анна КузнецоваВиталий МилоновГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
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