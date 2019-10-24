Кузнецова рассказала, что формирует отношение к алкоголю у детей

"Я в газировках, как бы они ни назывались, не вижу ничего полезного для детей. И здесь, прежде всего, надо исходить из пользы для здоровья... Не нужно ставить во главу угла эти моменты (формирование отношения к алкоголю - ред.), потому что, прежде всего, определяющий мотив поведения детей – это пример взрослых, поэтому как мы с вами будем себя вести, так и будут вести себя дети", - сказала Кузнецова журналистам.