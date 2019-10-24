Кузнецова рассказала, что формирует отношение к алкоголю у детей

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Детское шампанское вредно для организма ребенка, как и любая газировка, но на отношение к алкоголю оно не повлияет – это отношение у детей формирует пример родителей, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министерству промышленности и торговли РФ ограничить в России продажу детского шампанского, потому что, по его мнению, оно формируют у детей лояльное отношение к "взрослым прообразам" этих товаров.
"Я в газировках, как бы они ни назывались, не вижу ничего полезного для детей. И здесь, прежде всего, надо исходить из пользы для здоровья... Не нужно ставить во главу угла эти моменты (формирование отношения к алкоголю - ред.), потому что, прежде всего, определяющий мотив поведения детей – это пример взрослых, поэтому как мы с вами будем себя вести, так и будут вести себя дети", - сказала Кузнецова журналистам.
Она также добавила, что создание детского шампанского, пива, сигарет и "перенесение взрослой жизни на детскую" однозначно ничего хорошего в жизнь ребенка не принесет.