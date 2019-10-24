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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Намибия хочет сотрудничать с Россией в решении проблем с образованием

18:14 24.10.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкБаннер на мосту с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Баннер на мосту с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия могла бы предоставить помощь Намибии в решении проблем с образованием, африканская страна хотела бы сотрудничать с Москвой по этому вопросу, заявил РИА Новости министр индустриализации и торговли Намибии Тьекеро Твея.
"Конечно, Россия может сыграть эту роль, поскольку сейчас мы определили основные задачи в том, что касается образования. Мы знаем, чего мы хотим достичь, и мы хотели бы сотрудничать по этому вопросу с Россией", - сказал Твея на полях форума "Россия – Африка", отвечая на вопрос, может ли Россия помочь Намибии в обучении студентов.
Президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб
23 октября, 13:31РИА Новости
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Министр отметил, что российский опыт и экспертиза могут помочь Намибии в борьбе с проблемами внутри страны, так как "образование - это решающий фактор в борьбе с невежеством и бедностью".
Ранее министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков заявил, что в российских университетах сейчас учатся около 17 тысяч студентов из Африки, в планах - увеличение количества обучающихся в РФ граждан других стран. Министр добавил, что только по итогам прошедшей приемной кампании в российские университеты зачислены около двух тысяч человек из 49 государств.
Экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита Россия - Африка
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