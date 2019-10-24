Намибия хочет сотрудничать с Россией в решении проблем с образованием

Баннер на мосту с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия могла бы предоставить помощь Намибии в решении проблем с образованием, африканская страна хотела бы сотрудничать с Москвой по этому вопросу, заявил РИА Новости министр индустриализации и торговли Намибии Тьекеро Твея.

"Конечно, Россия может сыграть эту роль, поскольку сейчас мы определили основные задачи в том, что касается образования. Мы знаем, чего мы хотим достичь, и мы хотели бы сотрудничать по этому вопросу с Россией", - сказал Твея на полях форума "Россия – Африка", отвечая на вопрос, может ли Россия помочь Намибии в обучении студентов.

Министр отметил, что российский опыт и экспертиза могут помочь Намибии в борьбе с проблемами внутри страны, так как "образование - это решающий фактор в борьбе с невежеством и бедностью".

Ранее министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков заявил, что в российских университетах сейчас учатся около 17 тысяч студентов из Африки, в планах - увеличение количества обучающихся в РФ граждан других стран. Министр добавил, что только по итогам прошедшей приемной кампании в российские университеты зачислены около двух тысяч человек из 49 государств.