Россия и Африка направят усилия на улучшение международной безопасности

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились прилагать усилия, чтобы улучшить ситуацию в сфере международной безопасности, говорится в опубликованной на сайте Кремля декларации, подписанной по итогам саммита "Россия-Африка".

"Прилагать усилия, направленные на оздоровление ситуации в сфере международной безопасности, проводить последовательную работу в целях повышения уровня межгосударственного доверия и укрепления глобальной и региональной стабильности с опорой на принцип равной и неделимой безопасности для всех государств", - говорится в документе.

В нем отмечается, что страны договорились уделять особое внимание "поддержанию и упрочению международной архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия".

Страны также намерены активизировать сотрудничество в области постконфликтного восстановления и развития на Африканском континенте "посредством реализации программ по наращиванию потенциала и инфраструктурных проектов".