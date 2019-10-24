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РИА Новости

Россия и Африка направят усилия на улучшение международной безопасности

18:13 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились прилагать усилия, чтобы улучшить ситуацию в сфере международной безопасности, говорится в опубликованной на сайте Кремля декларации, подписанной по итогам саммита "Россия-Африка".
"Прилагать усилия, направленные на оздоровление ситуации в сфере международной безопасности, проводить последовательную работу в целях повышения уровня межгосударственного доверия и укрепления глобальной и региональной стабильности с опорой на принцип равной и неделимой безопасности для всех государств", - говорится в документе.
В нем отмечается, что страны договорились уделять особое внимание "поддержанию и упрочению международной архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия".
Страны также намерены активизировать сотрудничество в области постконфликтного восстановления и развития на Африканском континенте "посредством реализации программ по наращиванию потенциала и инфраструктурных проектов".
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
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"Выражать обеспокоенность тем, что современные информационно-коммуникационные технологии могут использоваться в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности, в том числе в террористических и других преступных целях. Содействовать развитию российско-африканского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Предпринимать усилия в целях консолидации позиций и координации действий на профильных международных площадках", - также говорится в декларации.
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