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РИА Новости

"Аэрофлот" изменит расписание рейсов в Италию из-за забастовки

18:13 24.10.2019 (обновлено: 20:20 24.10.2019)
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© РИА Новости / Руслан КривобокКомпания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 25 октября изменит расписание рейсов в Италию из-за общенациональной забастовки работников транспорта в этой стране, сообщается на сайте перевозчика.
МИД России ранее предупредил россиян о перекрытии улиц и нарушении движения транспорта в Риме из-за забастовки профсоюзов, запланированной 25 октября. Об изменениях в расписании на этот день также сообщали авиакомпании "Россия" и "Победа" (обе входят в группу "Аэрофлот").
"В связи с проведением в Италии 25 октября 2019 года общенациональной забастовки работников транспорта "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов", - говорится в сообщении.
Изменено время вылета рейсов 25 октября на более позднее (указано местное время): SU2418 (московский аэропорт "Шереметьево" - Рим) - 15.25 (вместо 10.20), SU2419 (Рим - "Шереметьево") - 19.25 (14:20), SU2406 ("Шереметьево" - Рим) - 16.20 (вместо 11.25), SU2407 (Рим-"Шереметьево") - 20.00 (вместо 15.20), SU2612 ("Шереметьево" - Милан) - 14.50 (вместо 11.00), SU2613 (Милан - "Шереметьево") - 18.30 (вместо 14.50).
"Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров указанных рейсов через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
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