В Боливии не менее восьми человек пострадали в ходе протестов, пишут СМИ

Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стало известно о победе президента страны Эво Моралеса. Протестующие оппозиционеры поджигали региональные отделения избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, гор пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом.