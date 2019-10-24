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РИА Новости

В Боливии не менее восьми человек пострадали в ходе протестов, пишут СМИ

18:09 24.10.2019
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoСилы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек пострадали в Боливии в ходе протестов, начавшихся в стране на фоне президентских выборов, сообщает издание Deber.
Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стало известно о победе президента страны Эво Моралеса. Протестующие оппозиционеры поджигали региональные отделения избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, гор пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом.
Среди пострадавших есть несовершеннолетний, отмечает издание.
Ранее президент Боливии Эво Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе. 23 октября 2019
23 октября, 15:18РИА Новости
Моралес объявил режим чрезвычайного положения в Боливии
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