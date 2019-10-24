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РИА Новости

В Мексике расстреляли девять человек, связанных с местной бандой

18:09 24.10.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура штата Герреро на юге Мексики начала расследование убийства 9 человек в городе Ситлала, после того как ночью были обнаружены тела людей, связанных с местной криминальной группировкой Рохос.
"На месте происшествия эксперты обнаружили 50 гильз калибра 7,62 и 2,23, которые используются в автоматах АК-47 и АР-15", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. О происшествии сообщили экстренным службам местные жители.
По информации ведомства, все девять человек были связаны с главарём местной банды Рохос ("Красные") Сенденом Нава Санчесом.
Тела жертв доставили в столицу штата для проведения вскрытия, расследование совместно с прокуратурой ведёт министерство общественной безопасности штата.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало более чем о 33,3 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
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