В Мексике расстреляли девять человек, связанных с местной бандой

МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура штата Герреро на юге Мексики начала расследование убийства 9 человек в городе Ситлала, после того как ночью были обнаружены тела людей, связанных с местной криминальной группировкой Рохос.

"На месте происшествия эксперты обнаружили 50 гильз калибра 7,62 и 2,23, которые используются в автоматах АК-47 и АР-15", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. О происшествии сообщили экстренным службам местные жители.

По информации ведомства, все девять человек были связаны с главарём местной банды Рохос ("Красные") Сенденом Нава Санчесом.

Тела жертв доставили в столицу штата для проведения вскрытия, расследование совместно с прокуратурой ведёт министерство общественной безопасности штата.