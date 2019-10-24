В "Уралсибе" рассказали о влиянии ключевой ставки на кредиты для бизнеса

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Изменения ключевой ставки - не основной драйвер изменения процентных ставок для малого бизнеса, ключевым фактором по-прежнему является стоимость кредитного риска.

Об этом в ходе своего выступления на III ежегодном форуме "FinSME-2019: экосистемы и цифровизация" рассказал председатель правления банка "Уралсиб" Константин Бобров.

"Для малого бизнеса, в отличии от корпоративного, более значимую роль при формировании ставки кредитования играет стоимость кредитного риска, а не стоимость денег как таковых" , - заключил Бобров. Тем не менее, как отметил председатель комитета ОПОРЫ РОСИИ по финансовому рынку Павел Самиев, это влияние все же прослеживается, и в краткосрочной перспективе стоит ожидать плавного снижения стоимости кредитов для МСБ вслед за снижением ключевой ставки.