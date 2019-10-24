Саммит "Россия-Африка" поможет Намибии восстановить связи с Россией

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Саммит "Россия-Африка" поможет восстановить прочные отношения Намибии и России, которые связывали Виндхук и Москву в советское время, заявил РИА Новости министр индустриализации и торговли Намибии Тьекеро Твея.
"В темные дни, когда мы боролись за наше освобождение, Россия была среди тех, кто верил в наше дело, когда никто больше не верил. Но однажды мы разошлись из-за вашего собственного переходного периода. Вот почему мы воссоединяемся. Я говорю "воссоединяемся", потому что формально мы знаем друг друга", - отметил Твея.
Министр высоко оценил саммит, который предоставил возможность установить прямой контакт между бизнес-сообществом африканских стран и России. Он также выразил надежду, что саммит принесет ощутимые результаты для дальнейшего сотрудничества.
Твея подчеркнул, что сейчас лучшее время для начала сближение Намибии и России, в котором основную роль должна сыграть молодые поколения.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.