Саммит "Россия-Африка" поможет Намибии восстановить связи с Россией

"В темные дни, когда мы боролись за наше освобождение, Россия была среди тех, кто верил в наше дело, когда никто больше не верил. Но однажды мы разошлись из-за вашего собственного переходного периода. Вот почему мы воссоединяемся. Я говорю "воссоединяемся", потому что формально мы знаем друг друга", - отметил Твея.