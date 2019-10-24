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РИА Новости

Уралсиб: экосистемы повышают эффективность работы банков и малого бизнеса

18:00 24.10.2019 (обновлено: 18:02 24.10.2019)
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© Фото : пресс служба банка "Уралсиб"Председатель правления банка "Уралсиб" Константин Бобров
Председатель правления банка Уралсиб Константин Бобров
© Фото : пресс служба банка "Уралсиб"
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Благодаря появлению маркетплейсов и созданию экосистем, взаимоотношения банков и малого бизнеса становятся более эффективными, сказал председатель правления банка "Уралсиб" Константин Бобров в ходе III ежегодного форума "FinSME-2019: экосистемы и цифровизация".

"Если раньше это было больше продуктовое наполнение, предложение клиентам отдельных банковских продуктов и услуг, то сейчас это комплексное взаимодействие с клиентами МСБ в форматах маркетплейсов и экосистем для бизнеса. Предложения банков сегодня включают не только традиционные банковские продукты, но и нефинансовые сервисы, консультации, обучение и многие другие возможности, которые становятся доступны клиентам буквально в режиме "одного клика" в системе дистанционного банковского обслуживания", - сказал он.

Константин Бобров также отметил стремление банков к обеспечению "бесшовности" всех действий клиента внутри экосистем - вне зависимости от того какой набор сервисов тот использует, а также рассказал о взаимной выгоде при таком формате отношений. "Для партнера, для предпринимателя это открывает возможность все делать в один клик, для банка - это возможность сформировать понятный для себя профиль клиента, и в дальнейшем формировать для него то самое целевое предложение", - отметил предправления банка.
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