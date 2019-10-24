Уралсиб: экосистемы повышают эффективность работы банков и малого бизнеса

"Если раньше это было больше продуктовое наполнение, предложение клиентам отдельных банковских продуктов и услуг, то сейчас это комплексное взаимодействие с клиентами МСБ в форматах маркетплейсов и экосистем для бизнеса. Предложения банков сегодня включают не только традиционные банковские продукты, но и нефинансовые сервисы, консультации, обучение и многие другие возможности, которые становятся доступны клиентам буквально в режиме "одного клика" в системе дистанционного банковского обслуживания", - сказал он.