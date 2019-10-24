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РИА Новости

Россия и страны Африки изучат возможности сотрудничества в области космоса

17:57 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились изучить возможности научно-технического сотрудничества в области использования космоса в мирных целях, также страны рассмотрят возможность взаимодействия в сфере предупреждения стихийных бедствий и эпидемий, говорится в опубликованной на сайте Кремля декларации, подписанной по итогам саммита "Россия-Африка".
"Изучить возможности научно-технического сотрудничества в области использования космического пространства в мирных целях", - говорится в тексте документа.
Также в декларации указывается, что страны договорились рассмотреть возможность взаимодействия в сфере предупреждения стихийных бедствий и эпидемий, ликвидации их последствий, обсудить способы укрепления сотрудничества в таких областях, как оказание гуманитарной помощи, борьба с изменением климата, засухой и опустыниванием, предупреждение стихийных бедствий и ликвидация их последствий, а также мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
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Космос - РИА НаукаАфрикаРоссияВ мире
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