Россия и страны Африки изучат возможности сотрудничества в области космоса

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились изучить возможности научно-технического сотрудничества в области использования космоса в мирных целях, также страны рассмотрят возможность взаимодействия в сфере предупреждения стихийных бедствий и эпидемий, говорится в опубликованной на сайте Кремля декларации, подписанной по итогам саммита "Россия-Африка".

Также в декларации указывается, что страны договорились рассмотреть возможность взаимодействия в сфере предупреждения стихийных бедствий и эпидемий, ликвидации их последствий, обсудить способы укрепления сотрудничества в таких областях, как оказание гуманитарной помощи, борьба с изменением климата, засухой и опустыниванием, предупреждение стихийных бедствий и ликвидация их последствий, а также мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.