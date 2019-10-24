Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Саровский городской суд Нижегородской области в четверг приговорил сотрудника федерального ядерного центра к 3 годам 3 месяцам колонии за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В минувшем феврале несколько сотрудников ядерного центра задержали при попытке "несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей" для майнинга криптовалюты.
В сентябре одного из них суд оштрафовал на 450 тысяч рублей, а другого приговорил к четырем годам условно и штрафу в 250 тысяч.
"В четверг, 24 октября, приговором суда по пяти преступлениям, совершенным Андреем Рыбкиным, назначено наказание 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. За совершение одного преступления ему назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей", - рассказали в суде.
Приговор в силу не вступил, у сторон есть десять дней на обжалование.
Саровский ядерный центр, или РФЯЦ-ВНИИЭФ, – ведущее предприятие в системе "Росатома" в области разработки и производства ядерных боеприпасов, а также радиационной физики, физики лазера, плазмы и термоядерного синтеза.
Основанный в 1946 году, институт, ныне называемый РФЯЦ-ВНИИЭФ, внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР, ликвидацию атомной монополии США. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Главная задача ядерного центра сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.