В Эсватини хотят оформить военное сотрудничество с Россией

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Эсватини собирается официально оформить военное сотрудничество с Россией, заявила в интервью РИА Новости принцесса королевства, министр информационных технологий и связи Сиханизо Дламини.
"До настоящего момента сотрудничество между странами было неформальным, сейчас мы собираемся оформить его официально", - заявила она.
"По военному аспекту есть определенные неформальные соглашения, главным образом это инициативы по обучению гражданским специальностям, но МИД, который ответственен за это, может на это ответить лучше", - добавила она, упомянув, что военнослужащие из Эсватини проходят курсы повышения квалификации в России.
Королевство Эсватини - является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР.