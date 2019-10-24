В Эсватини хотят оформить военное сотрудничество с Россией

"По военному аспекту есть определенные неформальные соглашения, главным образом это инициативы по обучению гражданским специальностям, но МИД, который ответственен за это, может на это ответить лучше", - добавила она, упомянув, что военнослужащие из Эсватини проходят курсы повышения квалификации в России.