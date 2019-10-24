Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T18:06Z
https://ria.ru/20191024/1560184979.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/87/1560148754_0:100:2999:1788_1036x0_80_0_0_0f1fa497d1aa2874e34f8933766edb69.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В Эсватини хотят оформить военное сотрудничество с Россией

17:53 24.10.2019 (обновлено: 18:06 24.10.2019)
434
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита "Россия - Африка"
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Эсватини собирается официально оформить военное сотрудничество с Россией, заявила в интервью РИА Новости принцесса королевства, министр информационных технологий и связи Сиханизо Дламини.
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
Вчера, 17:43Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и доброжелательными людьми
"До настоящего момента сотрудничество между странами было неформальным, сейчас мы собираемся оформить его официально", - заявила она.
"По военному аспекту есть определенные неформальные соглашения, главным образом это инициативы по обучению гражданским специальностям, но МИД, который ответственен за это, может на это ответить лучше", - добавила она, упомянув, что военнослужащие из Эсватини проходят курсы повышения квалификации в России.
Королевство Эсватини - является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР.
Читайте полный текст интервью с Сиханизо Дламини >>
1920001
Обсудить 1
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСвазилендСиханизо ДламиниАфрикаРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин оценил выступление на русском языке одного из участников саммита
РИА
Новости
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Ас-Сиси призвал закрепить результаты саммита "Россия — Африка"
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и доброжелательными людьми
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и глава государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадер Бенсалах во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
Путин пожелал Алжиру преодолеть трудности
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
Эсватини заинтересовано в сотрудничестве с Россией по кибербезопасности
Президент РФ Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита Россия - Африка
Саммит "Россия-Африка" поможет Намибии восстановить связи с Россией
Владимир Зеленский
Эксперт оценил политику Зеленского по отношению к США
Логотип компании Газпром
"Газпром" оценил возможность введения Украиной норм ЕС по газу в этом году
Зенитные ракетные комплексы С-400
"Смертоносная угроза": NI рассказал о преимуществах российских С-400
Президент Анголы Жоау Лоуренсу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Власти Анголы хотят, чтобы Россия развивала отношения со странами Африки
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников
Президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
Путин встретился с президентом Анголы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния