Ас-Сиси призвал закрепить результаты саммита "Россия — Африка"

"Осознавая нашу общую ответственность, обе стороны - российская и африканская - будут продолжать координировать свою деятельность по контролю за выполнением принятых на Саммите документов, поскольку это соответствует надеждам и чаяниям народов Африканского континента и дружественной Российской Федерации", - отметил ас-Сиси во время совместного с президентом России Владимиром Путиным заявления для СМИ по итогам первого саммита "Россия-Африка".

"На всех нас лежит ответственность за продолжение созидательной работы на основе достигнутого. И совместные усилия по закреплению тех результатов, к которым пришел первый саммит "Россия-Африка", с тем, чтобы как можно полней отразить потребности Африканского континента, и чаяния наших народов, наших граждан – как в Африке, так и за ее пределами, которые внимательно следят за работой нашего саммита, надеются на его плодотворные итоги и верят в то, что его позитивные результаты послужат воплощению стремлений, надежд подрастающих поколений", - отметил лидер Египта.