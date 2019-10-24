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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Ас-Сиси призвал закрепить результаты саммита "Россия — Африка"

17:50 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российская и африканская стороны ответственны за закрепление результатов, к которым пришел первый саммит "Россия-Африка", стороны будут координировать свою деятельность по контролю за выполнением принятых документов, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Осознавая нашу общую ответственность, обе стороны - российская и африканская - будут продолжать координировать свою деятельность по контролю за выполнением принятых на Саммите документов, поскольку это соответствует надеждам и чаяниям народов Африканского континента и дружественной Российской Федерации", - отметил ас-Сиси во время совместного с президентом России Владимиром Путиным заявления для СМИ по итогам первого саммита "Россия-Африка".
"На всех нас лежит ответственность за продолжение созидательной работы на основе достигнутого. И совместные усилия по закреплению тех результатов, к которым пришел первый саммит "Россия-Африка", с тем, чтобы как можно полней отразить потребности Африканского континента, и чаяния наших народов, наших граждан – как в Африке, так и за ее пределами, которые внимательно следят за работой нашего саммита, надеются на его плодотворные итоги и верят в то, что его позитивные результаты послужат воплощению стремлений, надежд подрастающих поколений", - отметил лидер Египта.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинАфрикаРоссияЕгипетВ мире
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