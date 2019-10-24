Российская военная полиция провела патрулирование на границе Турции и Сирии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает Минобороны.
"Протяженность маршрута патрулирования от города Камышлы на севере Сирии до населенного пункта Абуда составила свыше 60 километров", — говорится в сообщении.
Накануне колонна российской военной полиции вошла в Кобани и начала патрулировать кварталы и пограничную линию. В тот же день россияне провели встречу с администрацией города, на которой обсудили детали совместной работы.
Российско-турецкий меморандум
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать отводу подразделений курдских формирований на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
После этого российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", за исключением города Камышлы.