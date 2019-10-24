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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование на границе Турции и Сирии

17:49 24.10.2019 (обновлено: 18:03 24.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает Минобороны.
"Протяженность маршрута патрулирования от города Камышлы на севере Сирии до населенного пункта Абуда составила свыше 60 километров", — говорится в сообщении.
Накануне колонна российской военной полиции вошла в Кобани и начала патрулировать кварталы и пограничную линию. В тот же день россияне провели встречу с администрацией города, на которой обсудили детали совместной работы.

Российско-турецкий меморандум

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
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По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать отводу подразделений курдских формирований на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
После этого российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", за исключением города Камышлы.
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Война в СирииВоенная полиция РоссииМинистерство обороны РоссииСирияВ мире
Популярные комментарии
Вот это достижение!Лучше бы берег Байкала стали патрулировать,пока там не все еще в помойку превратилось.
24 октября, 18:53
Максимус Трой
22300011
А не у кого не вы вызывает удивление, что пару недель назад вы писали, что Россию не пустят на территорию оккупированную Турцией?
24 октября, 18:31
Броня Гомогенная
352001
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