Российская военная полиция провела патрулирование на границе Турции и Сирии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает Минобороны.

"Протяженность маршрута патрулирования от города Камышлы на севере Сирии до населенного пункта Абуда составила свыше 60 километров", — говорится в сообщении.

Накануне колонна российской военной полиции вошла в Кобани и начала патрулировать кварталы и пограничную линию. В тот же день россияне провели встречу с администрацией города, на которой обсудили детали совместной работы.

Российско-турецкий меморандум

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать отводу подразделений курдских формирований на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.