Путин пожелал Алжиру преодолеть трудности

Путин отметил, что Россия придает очень большое значение развитию межгосударственного стратегического партнерства с Алжиром, который является одним из ведущих экономических партнеров РФ и в Африке, и в арабском мире. По его словам, в 2018 году товарооборот вырос на 4%, достиг почти 5 миллиардов долларов.

"Сейчас в Алжире, мы это все хорошо знаем, проходят важнейшие внутриполитические события, мы искренне желаем успехов алжирскому народу на пути преодоления сложностей переходного периода, в котором находится сейчас ваша страна. Уверены, что все встанет в конечном итоге на позиции, от которых алжирский народ выиграет, будет укреплять свою государственность, свой суверенитет. Все, что мы можем сделать со своей стороны, мы готовы это сделать на основе нашей традиционной дружбы и доверия", - сказал Путин.