Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T19:00Z
https://ria.ru/20191024/1560184838.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156018/79/1560187999_0:0:3254:1830_1036x0_80_0_0_068f3f581242849eafef50d06def14a6.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин пожелал Алжиру преодолеть трудности

17:49 24.10.2019 (обновлено: 19:00 24.10.2019)
180
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и глава государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадер Бенсалах во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 24 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и глава государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадер Бенсалах во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и глава государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадер Бенсалах во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". 24 октября 2019
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия искренне желает Алжиру преодолеть внутренние трудности, укрепить государственность и суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Алжира Абделькадером Бенсалахом.
Путин отметил, что Россия придает очень большое значение развитию межгосударственного стратегического партнерства с Алжиром, который является одним из ведущих экономических партнеров РФ и в Африке, и в арабском мире. По его словам, в 2018 году товарооборот вырос на 4%, достиг почти 5 миллиардов долларов.
Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи в Москве. 19 февраля 2018
Вчера, 03:35РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Алжира
"Сейчас в Алжире, мы это все хорошо знаем, проходят важнейшие внутриполитические события, мы искренне желаем успехов алжирскому народу на пути преодоления сложностей переходного периода, в котором находится сейчас ваша страна. Уверены, что все встанет в конечном итоге на позиции, от которых алжирский народ выиграет, будет укреплять свою государственность, свой суверенитет. Все, что мы можем сделать со своей стороны, мы готовы это сделать на основе нашей традиционной дружбы и доверия", - сказал Путин.
1000001
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАлжир (республика)СочиВ мире
Рекомендуем
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Ас-Сиси призвал закрепить результаты саммита "Россия — Африка"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
Путин встретился с президентом Анголы
Президент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
В Эсватини хотят оформить военное сотрудничество с Россией
Президент РФ Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита Россия - Африка
Саммит "Россия-Африка" поможет Намибии восстановить связи с Россией
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин оценил выступление на русском языке одного из участников саммита
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия и страны Африки изучат возможности сотрудничества в области космоса
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин пообещал оказывать содействие Африке в развитии здравоохранения
Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи в Москве. 19 февраля 2018
Межгосударственные отношения России и Алжира
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин оценил саммит "Россия – Африка" как деловую и дружескую встречу
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Россия хочет наладить работу с африканскими объединениями, заявил Путин
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин: Россия остается самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу
Глава МИД Замбии Джозеф Маланджи во время встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 20 февраля 2019
Замбия хочет наращивать долю расчётов в рублях в сфере торговли с Россией
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния