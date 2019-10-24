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РИА Новости

Рябков провел консультации с замглавы МИД Ирана

17:49 24.10.2019 (обновлено: 17:50 24.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). С обеих сторон подтверждена неизменная приверженность полному выполнению заключенных в 2015 году всеобъемлющих договоренностей и неукоснительному соблюдению зафиксированных в СВПД обязательств", - сообщили в МИДе.
Кроме того, "акцентирован обоюдный настрой на сохранение договоренностей и поддержку конструктивных инициатив и усилий, направленных на поддержание целостности и обеспечение долгосрочной устойчивой реализации СВПД, а также деэскалацию напряженности в регионе Персидского залива".
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиМИД РФМИД ИранаСергей РябковРоссияИранВ мире
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