Рябков провел консультации с замглавы МИД Ирана

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). С обеих сторон подтверждена неизменная приверженность полному выполнению заключенных в 2015 году всеобъемлющих договоренностей и неукоснительному соблюдению зафиксированных в СВПД обязательств", - сообщили в МИДе.

Кроме того, "акцентирован обоюдный настрой на сохранение договоренностей и поддержку конструктивных инициатив и усилий, направленных на поддержание целостности и обеспечение долгосрочной устойчивой реализации СВПД, а также деэскалацию напряженности в регионе Персидского залива".