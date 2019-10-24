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РИА Новости

В ДФО обсудили первые итоги информкампании "Навстречу безопасности"

17:45 24.10.2019
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МОСКВА, 24 окт – Экспертный центр "Движение без опасности". В 2019 году регионами реализации кампании навстречу безопасности стали Амурская область, Хабаровский и Приморский край. Выбор Дальнего востока, как площадки для реализации информационно-пропагандистская кампания "Навстречу безопасности", проводящийся в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" в 2019 году не случаен. Он был обусловлен ростом показателей аварийности и смертности в дорожно-транспортных происшествиях по каждому из отобранных регионов. Так в Амурской области за январь-май 2019 года произошло на 14% больше ДТП, чем за аналогичный период прошлого года, В Хабаровском крае колличество ДТП выросло на 3,4%, а в Приморье на 22,9%. Зафиксирован был также рост нарушений, связанный с неправильной неревозкой детей, рост числа ДТП по вине пешеходов.
Широкомасштабная социальная кампания "Навстречу безопасности", направленная на профилактику безопасности дорожного движения среди всех категорий участников ДД, проводится экспертным центром "Движение без опасности" при поддержке ГИБДД МВД РФ, Дирекции Федеральной целевой программы и правительств регионов-участников уже в четвертый раз, показывая по итогам исследования выраженное положительное влияния на ситуацию в каждом из охваченных субъектов.
Реализуя поставленные задачи, команда опытных тренеров в течение недели проводит большую информационно-просветительскую работу, в ходе которой организуются десятки мероприятий, нацеленных различные социальные, возрастные и поведенческие группы. Кроме того, дополнительная работа ведется и с преподавателями, работающими в сфере преподавания БДД, которые получают полный комплекс уникальных методик использующихся при реализации кампании.
21 августа представители ГИБДД, правительств регионов, общественные деятели и эксперты в области БДД вышли на связь, что бы обсудить первые результаты кампании и обратиться к организаторам проекта с пожеланиями о развитии взаимодействия в будущем. Подводя промежуточные итоги, представители всех регионов отметили эффективность и проработанность тех методик, которые были разработаны для федеральной целевой программы экспертным центром "Движение без опасности".
- Ранее мы никогда не проводили мероприятий, нацеленных на работу с пожилыми людьми, - отметил начальник УГИБДД по Хабаровского края Игорь Потеряшин.- Теперь мы видим, какое серьезное отношение у них к поднятой проблеме, и будем активно работать сами в данном направлении.
Как подчеркнул старший тренер экспертного центра, руководитель тренерского состава кампании Дмитрий Стебаков, очень важно знать, что аудитория понимает и принимает, тот материал, который дает им преподаватель.
- Нам очень приятно слышать, что удалось достучаться до сердец пожилых людей в Хабаровском крае, - сказал он. – Дети всегда легко и естественно вовлекаются в ту работу и в те задачи, которые мы перед ними ставим. Заинтересовать взрослых людей уже гораздо сложнее. На территории Дальнего Востока была отмечена очень высокая заинтересованность детей в обучении безопасности дорожного движения, и это дает нам всем неплохой шанс сегодня начать работу над безопасностью дорог будущего.
Не смотря на режим "чрезвычайной ситуации", который с середины лета действует на Дальнем Востоке, программу кампании удалось не только реализовать в полном объеме, но и включить в нее дополнительные мероприятия - рейды с профилактикой управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения для водителей в Благовещенске и уникальный эксперимент с "пьяными" очками, имитирующими алкогольное опьянение, на базе ДОСААФ во Владивостоке. Благодаря поддержке управлений ГИБДД в регионах и правительств субъектов фирменный микроавтобус с символикой "Навстречу безопасности" проехал более трех тысяч километров и организовал более трех десятков мероприятий с детьми и взрослыми, заинтересованными в том, что бы узнать больше о правилах дорожного движения и обеспечении собственной безопасности.
- Вопросы безопасности всегда остаются у нас в приоритете. И те инновации, которые мы увидели и услышали, работая совместно с коллегами из Москвы, и доводя эту информацию до населения, до наших партнеров из систем здравоохранения и образования, показывают, как много методик и способов можно использовать в своей работе. Необходимо постоянно совершенствовать нашу пропаганду, и добавлять подобную работу в других регионах. – считает заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Юрий Колесников.
Он напомнил всем собравшимся, что расстояния на Дальнем востоке не позволяют часто встречаться даже с коллегами из соседних областей, тем не менее нужно наладить информационную работу и охватить все 11 регионов ДВФО, поддерживая связь с помощью телемостов и интернет- конференций.
- Как пожелание для организаторов, хотелось бы выйти на связь с другими регионами участниками, обменяться опытом, побеседовать с нашими коллегами и со всеми, кто имеет отношение к реализации программы - внес предложение Юрий Колесников.
Так же потупило предложение от старшего инспектора по пропаганде БДД Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Елены Ивановой – уделять больше внимания работе с взрослым контингентом, работниками образования и здравоохранения.
- Время работы кампании на территории региона, к сожалению, ограничено, и больший охват педагогов повысит коэффициент полезного действия. Если мы обучим все педагогов региона охват аудитории по региону будет заметно больше, - подчеркнула она.
Данное предложение нашло широкий отклик у представителей Амурской Области и Хабаровского края. Как отметил эксперт регионального отделения общероссийского народного фронта по Амурской области, ветеран службы ГАИ-ГИБДД, подполковник полиции в отставке Евгений Шайдуров, подобное профессиональное повышение квалификации позволяет переосмыслить подход к пропаганде и обучению БДД в целом, а это сегодня необходимо всему Дальневосточному федеральному округу.
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