Карантин по АЧС снят в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

"С 24 октября в Дальнеконстантиновском районе снят карантин по африканской чуме свиней. Очаг распространения вируса ликвидирован в охотхозяйстве "Сечуга". С момента снятия карантина в охотхозяйстве в течение года будут действовать ограничения по разведению дикого кабана и ввоз его в охотхозяйство", - сообщили в комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.