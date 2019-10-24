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РИА Новости

Карантин по АЧС снят в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

17:42 24.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВспышка африканской чумы свиней в Новгородской области
Вспышка африканской чумы свиней в Новгородской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) снят в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщает региональный комитет государственного ветеринарного надзора.
Летом 2018 года вспышки африканской чумы свиней были зарегистрированы в Сосновском, Павловском, Богородском и Шарангском районах. По данным регионального комитета госветнадзора, в результате проведенных ветеринарных мероприятий дальнейшее распространение заболевания было предотвращено.
"С 24 октября в Дальнеконстантиновском районе снят карантин по африканской чуме свиней. Очаг распространения вируса ликвидирован в охотхозяйстве "Сечуга". С момента снятия карантина в охотхозяйстве в течение года будут действовать ограничения по разведению дикого кабана и ввоз его в охотхозяйство", - сообщили в комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.
Как пояснили в ведомстве, за время карантина на территории охотхозяйства отстреляно 15 кабанов.
"С закрытием карантина на территории Нижегородской области остается последний инфицированный объект - охотхозяйство ООО "Исток" Сосновского района, где мероприятия продолжаются. Остальные очаги заражения вирусом в регионе ликвидированы", - сообщили в комитете.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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Нижний НовгородСосновский районДальнеконстантиновский районПроисшествия
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