Путин оценил выступление на русском языке одного из участников саммита

"Мне было сегодня очень приятно, когда один из участников нашей дискуссии все свое выступление сделал на русском языке, причем практически без акцента", - сказал Путин во время совместного с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявления для СМИ по итогам первого саммита "Россия-Африка".