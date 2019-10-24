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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин оценил выступление на русском языке одного из участников саммита

17:40 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что ему было приятно, когда один из участников саммита "Россия-Африка", проходящего в эти дни в Сочи, все свое выступление сделал на русском языке, "причем практически без акцента".
"Мне было сегодня очень приятно, когда один из участников нашей дискуссии все свое выступление сделал на русском языке, причем практически без акцента", - сказал Путин во время совместного с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявления для СМИ по итогам первого саммита "Россия-Африка".
Глава российского государства также напомнил, что при содействии РФ в Африке построено более 100 учебных заведений, профессиональную подготовку прошли примерно 500 тысяч африканцев.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинАфрикаРоссияЕгипетВ мире
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